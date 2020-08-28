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Сколько украинские клубы заработали в еврокубковом сезоне 2019/2020

28 августа, 20:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы, а хуже всех выступил "Мариуполь"

Пока в клубном футболе пауза на матчи сборных, самое время подсчитать доход украинских клубов в еврокубковом сезоне 2019/2020 годов. Наши представители на евроарене в завершившемся сезоне заработали суммарно более 60 миллионов евро, львиная доля призовых – на счету "Шахтера".

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Подробнее о распределении доходов в сезоне 2019/2020 мы писали ранее. Сейчас же просто подсчитаем, какие суммы достались представителям Премьер-лиги. Добавим только, что в эту сумму не входит доход от маркетингового пула, который для каждой страны разный и зависит от удельного веса каждого телерынка и количества выступающих команд.

Полуфиналист Лиги Европы донецкий "Шахтер" в одном из самых успешных для себя еврокубковых сезонах заработал 49,41 миллиона евро. Доход "горняков", стартовавших сразу с группового этапа Лиги чемпионов, распределился следующим образом:

  • Бонус за попадание в групповой этап Лиги чемпионов – 15,25 миллионов евро
  • Бонус на основе рейтинга УЕФА за 10 лет – 23,268 млн евро
  • Бонус за победу в группе ЛЧ – 2,7 млн евро
  • Бонус за три ничьих в группе ЛЧ – 2,7 млн евро
  • Бонус за выход в 1/16 Лиги Европы – 500 тысяч евро
  • Бонус за выход в 1/8 Лиги Европы – 1,1 млн евро
  • Бонус за выход в 1/4 Лиги Европы – 1,5 млн евро
  • Бонус за выход в 1/2 Лиги Европы – 2,4 млн евро
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Киевское "Динамо" благодаря выступлению в еврокубках разбогатело на 7,13 миллиона евро. При этом киевляне еще успели по сумме двух матчей проиграть "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, но за это деньги не полагаются, так как команда получила бонус за попадание в группу Лиги Европы.

  • Бонус за попадание в групповой этап Лиги Европы – 2,9 млн евро
  • Бонус на основе рейтинга УЕФА за 10 лет – 2,9 млн евро
  • Бонус за победу в группе ЛЕ – 570 тысяч евро
  • Бонус за четыре ничьих в ЛЕ – 760 тысяч евро

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Еще один представитель Украины в основной сетке Лиги Европы "Александрия" заработала 4,06 миллиона евро. При этом, три ничьих в группе принесли александрийцам столько же, сколько и бонус от УЕФА.

  • Бонус за попадание в групповой этап Лиги Европы – 2,92 млн евро
  • Бонус на основе рейтинга УЕФА за 10 лет – 571 440 евро
  • Бонус за три ничьих в группе ЛЕ – 570 тысяч евро
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Луганская "Заря" не смогла преодолеть плей-офф раунд квалификации Лиги Европы, поэтому их заработок составил всего 840 тысяч евро. Напомним, луганчане прошли "Будучность", софийский ЦСКА, но споткнулись на "Эспаньоле".

  • Бонус за участие во втором отборочном раунде – 260 тысяч евро
  • Бонус за участие в третьем отборочном раунде – 280 тысяч евро
  • Бонус за участие в раунде плей-офф – 300 тысяч евро

Меньше всего в прошедшем сезоне еврокубков заработал "Мариуполь". "Азовцы" прекратили борьбу в Лиге Европы уже после первой стадии, уступив АЗ Алкмар, поэтому им достался только бонус за участие в третьем отборочном раунде.

  • Бонус за участие в третьем отборочном раунде – 280 тысяч евро

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Источник: Сегодня|Спорт

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