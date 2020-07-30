Луческу потерял забивного лидера "Динамо" на старте нового футбольного сезона

Словенец Беньямин Вербич после операции на паховых кольцах, сделанной в Германии, пропустит около месяца

На старте нового сезона забивной вингер "Динамо" Беньямин Вербич не сможет помочь новому тренеру киевлян Мирче Луческу. Таковы последствия операции, которую Вербич перенес накануне в клинике "Штарнберг" при Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана в Баварии. Изначально словенец сообщил, что вернется в строй "в кратчайшие сроки", однако теперь уточнил, что месяц в игре мы его не увидим.

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"Спасибо, уже все хорошо, самое сложное позади, – заявил Беньямин Вербич официальному сайту "Динамо". – У меня на протяжении определенного времени были проблемы с паховыми кольцами, в понедельник сделали еще одно обследование, которое подтвердило, что необходима операция. Она прошла успешно, я все еще нахожусь в клинике в Мюнхене, но уже в четверг меня должны отпустить домой. В Киев планирую вернуться на следующей неделе, а в целом реабилитация, по предварительным данным, должна занять три-четыре недели".

Отметим, что в минувшем сезоне Беньямин сыграл за "Динамо" 31 поединок, в которых забил 12 голов. При этом Вербич заявил о радостных ожиданиях от работы с Луческу.

Добавим, что новый чемпионат Украины должен стартовать 22 августа. Что касается Суперкубка "Шахтер" – "Динамо", то этот поединок запланирован на 25 августа.

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Смотрите, как Вербич забивает за "Динамо"

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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