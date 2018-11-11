Лучшая игра и худший старт за восемь лет: "Баварию" поставили на колени

В 11-м туре чемпионата Германии состоялся суперматч: в Дортмунде "Боруссия" принимала "Баварию", дважды проигрывала после голов Роберта Левандовски, дважды отыгрывалась стараниями Марко Ройса, а на 73-й минуте вырвала победу после результативного удара Пако Алькасера – 3:2. Эта победа позволила "Борусии" набрать 27 очков и уйти в серьезный отрыв от основного конкурента из Мюнхена. Причем "Бавария" занимает только третье место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 20 очков.

Это худший старт мюнхенцев в чемпионате Германии за последние восемь сезонов. Такой же результат "Бавария" показала в сезоне-2010/2011, когда командой руководил голландец Луи ван Гал. Восемь лет назад гранд немецкого футбола в итоге занял второе место в Бундеслиге, а первой была как раз "Боруссия".

"Мы провели отличный первый тайм, – рассказал после игры журналистам хорватский наставник "Баварии" Нико Ковач. – После перерыва "Бавария" дважды стала жертвой контратак. Этого не должно было случиться. Мы проиграли, допустили ряд ошибок. Но это наша лучшая игра за последнее время".

Напомним, что перед игрой президент "Баварии" Ули Хенесс – знаменитый в прошлом футболист мюнхенского клуба и сборной ФРГ – заявил, что в Дортмунде очень тяжело претендовать на три очка.

На этой неделе дубль Роберта Левандовски, который забил по голу в каждом из таймов, принес победу "Баварии" в Лиге чемпионов над командой украинского легионера.