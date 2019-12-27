"Лучшая игра сезона": видео голов и обзор сумасшедшей победы "Ливерпуля" над "Лестером"

Команда Клоппа уничтожила "лисов" на их поле и сделала еще один шаг к чемпионству Англии

"Ливерпуль" не остановить / Фото: Reuters

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Никакой интриги! В центральном матче 19-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль", несмотря на усталость после клубного чемпионата мира, разгромил на выезде своего ближайшего преследователя "Лестер" со счетом 4:0. Таким образом команда Юргена Клоппа сделала еще один шаг к чемпионству – ее отрыв от идущих вторыми "лисов" вырос до 13 очков, причем у "Ливерпуля" имеется еще одна игра в запасе!

Обзор матча "Лестер" – "Ливерпуль" (0:4)

Героем матча "Лестер" – "Ливерпуль" стал бразилец Фирмино, записавший на свой счет дубль. Напомним, именно его голы ранее принесли победу мерсисайдцам в полуфинале и финале клубного чемпионата мира в Катаре, тем не менее "Золотой мяч" того турнира со скандалом присудили Салаху.

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"Мы сыграли очень хорошо после всех этих путешествий, у нас был напряженный график, но это наша лучшая игра в сезоне, – заявил после разгрома "Лестера" автор четвертого гола – защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд. – Мы контролировали игру и забили четыре гола – есть чем гордиться. Мы не задумывались о 13-очковом отрыве, но рады оказаться в таком положении и принимаем это как должное. Впрочем, это Премьер-лига – случиться еще может все что угодно"

Статистика матча "Лестер" – "Ливерпуль" (0:4)

Лестер – Ливерпуль – 0:4

Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78

"Лестер": Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) – Варди

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане

Предупреждения: Мэддисон – Гомес

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 18 17 1 0 46-14 52 2 ЛЕСТЕР 19 12 3 4 41-18 39 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 2 4 50-20 38 4 ЧЕЛСИ 19 10 2 7 33-27 32 5 ТОТТЕНХЭМ 19 8 5 6 34-27 29 6 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 19 7 8 4 23-17 29 7 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19 7 7 5 30-23 28 8 ВУЛВЕРХЭМПТОН 18 6 9 3 26-22 27 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 19 7 5 7 17-21 26 10 НЬЮКАСЛ 19 7 4 8 19-28 25 11 АРСЕНАЛ 19 5 9 5 25-28 24 12 БЕРНЛИ 19 7 3 9 23-30 24 13 ЭВЕРТОН 19 6 4 9 21-29 22 14 САУТГЕМПТОН 19 6 3 10 23-37 21 15 БРАЙТОН 19 5 5 9 22-28 20 16 БОРНМУТ 19 5 5 9 20-26 20 17 ВЕСТ ХЭМ 18 5 4 9 20-30 19 18 АСТОН ВИЛЛА 19 5 3 11 25-33 18 19 УОТФОРД 19 2 7 10 12-33 13 20 НОРВИЧ 19 3 3 13 19-38 12

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