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"Лучшая игра сезона": видео голов и обзор сумасшедшей победы "Ливерпуля" над "Лестером"

27 декабря, 07:06

Команда Клоппа уничтожила "лисов" на их поле и сделала еще один шаг к чемпионству Англии

"Ливерпуль" не остановить

"Ливерпуль" не остановить / Фото: Reuters

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Никакой интриги! В центральном матче 19-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль", несмотря на усталость после клубного чемпионата мира, разгромил на выезде своего ближайшего преследователя "Лестер" со счетом 4:0. Таким образом команда Юргена Клоппа сделала еще один шаг к чемпионству – ее отрыв от идущих вторыми "лисов" вырос до 13 очков, причем у "Ливерпуля" имеется еще одна игра в запасе!

Обзор матча "Лестер" – "Ливерпуль" (0:4)

Героем матча "Лестер" – "Ливерпуль" стал бразилец Фирмино, записавший на свой счет дубль. Напомним, именно его голы ранее принесли победу мерсисайдцам в полуфинале и финале клубного чемпионата мира в Катаре, тем не менее "Золотой мяч" того турнира со скандалом присудили Салаху.

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"Мы сыграли очень хорошо после всех этих путешествий, у нас был напряженный график, но это наша лучшая игра в сезоне, – заявил после разгрома "Лестера" автор четвертого гола – защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд. – Мы контролировали игру и забили четыре гола – есть чем гордиться. Мы не задумывались о 13-очковом отрыве, но рады оказаться в таком положении и принимаем это как должное. Впрочем, это Премьер-лига – случиться еще может все что угодно"

Статистика матча "Лестер" – "Ливерпуль" (0:4)

Лестер – Ливерпуль – 0:4
Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78
"Лестер": Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) – Варди
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане
Предупреждения: Мэддисон – Гомес

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ18171046-1452
2ЛЕСТЕР19123441-1839
3МАНЧЕСТЕР СИТИ18122450-2038
4ЧЕЛСИ19102733-2732
5ТОТТЕНХЭМ1985634-2729
6ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1978423-1729
7МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1977530-2328
8ВУЛВЕРХЭМПТОН1869326-2227
9КРИСТАЛ ПЭЛАС1975717-2126
10НЬЮКАСЛ1974819-2825
11АРСЕНАЛ1959525-2824
12БЕРНЛИ1973923-3024
13ЭВЕРТОН1964921-2922
14САУТГЕМПТОН19631023-3721
15БРАЙТОН1955922-2820
16БОРНМУТ1955920-2620
17ВЕСТ ХЭМ1854920-3019
18АСТОН ВИЛЛА19531125-3318
19УОТФОРД19271012-3313
20НОРВИЧ19331319-3812

Смотрите, как ранее "Ливерпуль" обыгрывал в Лиге чемпионов "Зальцбург"

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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чемпионат Англии Ливерпуль Лестер Трент Александер-Арнольд

Источник: Сегодня|Спорт

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