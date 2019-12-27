"Лучшая игра сезона": видео голов и обзор сумасшедшей победы "Ливерпуля" над "Лестером"

Никакой интриги! В центральном матче 19-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль", несмотря на усталость после клубного чемпионата мира, разгромил на выезде своего ближайшего преследователя "Лестер" со счетом 4:0. Таким образом команда Юргена Клоппа сделала еще один шаг к чемпионству – ее отрыв от идущих вторыми "лисов" вырос до 13 очков, причем у "Ливерпуля" имеется еще одна игра в запасе!
Обзор матча "Лестер" – "Ливерпуль" (0:4)
Героем матча "Лестер" – "Ливерпуль" стал бразилец Фирмино, записавший на свой счет дубль. Напомним, именно его голы ранее принесли победу мерсисайдцам в полуфинале и финале клубного чемпионата мира в Катаре, тем не менее "Золотой мяч" того турнира со скандалом присудили Салаху.
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"Мы сыграли очень хорошо после всех этих путешествий, у нас был напряженный график, но это наша лучшая игра в сезоне, – заявил после разгрома "Лестера" автор четвертого гола – защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд. – Мы контролировали игру и забили четыре гола – есть чем гордиться. Мы не задумывались о 13-очковом отрыве, но рады оказаться в таком положении и принимаем это как должное. Впрочем, это Премьер-лига – случиться еще может все что угодно"
Статистика матча "Лестер" – "Ливерпуль" (0:4)
Лестер – Ливерпуль – 0:4
Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78
"Лестер": Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) – Варди
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане
Предупреждения: Мэддисон – Гомес
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|18
|17
|1
|0
|46-14
|52
|2
|ЛЕСТЕР
|19
|12
|3
|4
|41-18
|39
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18
|12
|2
|4
|50-20
|38
|4
|ЧЕЛСИ
|19
|10
|2
|7
|33-27
|32
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|19
|8
|5
|6
|34-27
|29
|6
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|19
|7
|8
|4
|23-17
|29
|7
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19
|7
|7
|5
|30-23
|28
|8
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|18
|6
|9
|3
|26-22
|27
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19
|7
|5
|7
|17-21
|26
|10
|НЬЮКАСЛ
|19
|7
|4
|8
|19-28
|25
|11
|АРСЕНАЛ
|19
|5
|9
|5
|25-28
|24
|12
|БЕРНЛИ
|19
|7
|3
|9
|23-30
|24
|13
|ЭВЕРТОН
|19
|6
|4
|9
|21-29
|22
|14
|САУТГЕМПТОН
|19
|6
|3
|10
|23-37
|21
|15
|БРАЙТОН
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|16
|БОРНМУТ
|19
|5
|5
|9
|20-26
|20
|17
|ВЕСТ ХЭМ
|18
|5
|4
|9
|20-30
|19
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|19
|5
|3
|11
|25-33
|18
|19
|УОТФОРД
|19
|2
|7
|10
|12-33
|13
|20
|НОРВИЧ
|19
|3
|3
|13
|19-38
|12
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