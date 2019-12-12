Сразу два палача "Шахтера" в сборной недели Лиги чемпионов

Также в ТОП-11 футболисты Ливерпуля, Атлетико, Бенфики, Манчестер Сити, Наполи и ПСЖ

Защитник "Аталанты" Робин Госенс / Фото: Reuters

Сборную недели Лиги чемпионов представил УЕФА. По итогам 6-го тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы в топ-11 попали сразу два игрока "Аталанты", которая выбила из турнира донецкий "Шахтер" – 3:0.

От клуба из Бергамо в команду недели вошли защитники Тимоти Кастань и Робин Госенс. Компанию им составили вратарь "Ливерпуля" Алиссон, защитник "Атлетико" Фелипе, оборонец "Бенфики" Алекс Гримальдо, полузащитники Пицци из "Бенфики", Жоау Феликс из "Атлетико" и Фил Фоден из "Манчестер Сити". А также нападающие Габриэл Жезус из "МанСити", Аркадиуш Милик из "Наполи", и Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен".

Читайте также: Буффон провел 51-й "сухой" матч в ЛЧ и стал вторым в списке самых возрастных игроков

Реклама

Ранее мы сообщали, что впервые в истории в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли только клубы из ТОП-чемпионатов. В 1/8 финала пробились английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси", немецкие "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг", испанские "Барселона", "Валенсия", "Реал" и "Атлетико", итальянские "Аталанта", "Наполи" и "Ювентус", а также французские "Лион" и "Пари-Сен-Жермен".

Разбавить элитный клуб мог донецкий "Шахтер", но в решающем матче уступил в Харькове "Аталанте", пропустив бергамцев в плей-офф, а сам отправился в Лигу Европы. "Горняки" при жеребьевке 1/16 финала будут не сеяными. Что ждет "Шахтер" в Лиге Европы и когда жеребьевка, читайте в нашем материале.

Смотрите также обзор "Шахтер" – "Аталанта" – 0:3

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама