Победителя ЧМ-2018 признали лучшим тренером года

В Лондоне вручают индивидуальные награды ФИФА по итогам футбольного сезона

Сегодня в Лондоне проходит торжественная церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2018. Лучшим тренером года был признан победитель чемпионата мира 2018 года француз Дидье Дешам. Француз выиграл борьбу у Зинедина Зидана ("Реал") и Златко Далича (сборная Хорватии).

Награду Ференца Пушкаша за лучший гол сезона выиграл Мохамед Салах за мяч в ворота "Эвертона".

Приз лучшему вратарю года достался голкиперу "Реала" Тибо Куртуа, который прошлый сезон выступал в составе "Челси". Куртуа помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали ЧМ-2018.

Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не посетили церемонию награждения. Как стало известно сегодня, аргентинец hgjgecnbk мероприятие по личным причинам. Награду лучшему футболисту, на которую кроме португальца претендуют еще Салах и Лука Модрич, вручат в конце гала-вечера.

Лучшим тренером среди женских команд стал наставник "Лиона" Рейнальд Педрос. В мае французский клуб выиграл у "Вольфсбурга" финал Лиги чемпионов в Киеве.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.