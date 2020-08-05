Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Лучший бомбардир "Шахтера" озвучил суперцель команды перед матчем с "Вольфсбургом"

5 августа, 09:37

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению бразильского украинца Жуниора Мораеса, "горнякам" по силам дойти до финала Лиги Европы

Лучший бомбардир донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес считает, что его команде по силам побороться за трофей Лиги Европы-2020. Об этом нападающий "горняков" заявил перед сегодняшней ответной встречей 1/8 финала на НСК "Олимпийский" в Киеве. Смотреть "Шахтер" – "Вольфсбург" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

"Вольфсбург" очень силен физически. Команда очень агрессивна. Добытый нами результат в первой встрече – очень рискованный. Будет трудно пройти дальше, несмотря на имеющееся преимущество.

К сожалению, мы потеряли важного игрока нашей команды, Исмаили. Без него будет очень непросто...

Но я думаю, наша команда готова дойти до финала Лиги Европы. У нас есть для этого силы", – заявил в эфире программы "Футбол NEWS" на канале "Футбол 1" форвард "Шахтера" Жуниор Мораес

Реклама

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте также: Какие матчи нельзя пропустить на этой неделе: анонс и прогноз футбольного комментатора. ПОДКАСТ

Напомним, перед повторной встречей с "Вольфсбургом" в Лиге Европы "Шахтер" продлил контракты с двумя лидерами. Новые соглашения заключены с бразильским хавбеком Маркосом Антонио и украинским защитником Сергеем Кривцовым.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Германии (2:1)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург Жуниор Мораес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять