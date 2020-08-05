Лучший бомбардир "Шахтера" озвучил суперцель команды перед матчем с "Вольфсбургом"

По мнению бразильского украинца Жуниора Мораеса, "горнякам" по силам дойти до финала Лиги Европы

Лучший бомбардир донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес считает, что его команде по силам побороться за трофей Лиги Европы-2020. Об этом нападающий "горняков" заявил перед сегодняшней ответной встречей 1/8 финала на НСК "Олимпийский" в Киеве. Смотреть "Шахтер" – "Вольфсбург" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

"Вольфсбург" очень силен физически. Команда очень агрессивна. Добытый нами результат в первой встрече – очень рискованный. Будет трудно пройти дальше, несмотря на имеющееся преимущество. К сожалению, мы потеряли важного игрока нашей команды, Исмаили. Без него будет очень непросто... Но я думаю, наша команда готова дойти до финала Лиги Европы. У нас есть для этого силы", – заявил в эфире программы "Футбол NEWS" на канале "Футбол 1" форвард "Шахтера" Жуниор Мораес

Реклама

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте также: Какие матчи нельзя пропустить на этой неделе: анонс и прогноз футбольного комментатора. ПОДКАСТ

Напомним, перед повторной встречей с "Вольфсбургом" в Лиге Европы "Шахтер" продлил контракты с двумя лидерами. Новые соглашения заключены с бразильским хавбеком Маркосом Антонио и украинским защитником Сергеем Кривцовым.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Германии (2:1)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама