Луис Энрике выиграл первый матч с Испанией. Обзор матча с Англией

Сборная Испании провела дебютный поединок под руководством нового главного тренера Луиса Энрике. В первом туре Лиги Наций испанцы на выезде обыграли четвертую команду прошедшего чемпионата мира Англию. Перед стартом поединка нападающий англичан Гарри Кейн получил "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру ЧМ-2018.

Хозяева поля первыми открыли счет, но спустя две минуты Сауль его сравнял, забив дебютный гол за испанскую команду, а еще до перерыва Родриго вывел гостей вперед.

Во втором тайме случился неприятный эпизод – после столкновения с соперником защитник Люк Шоу оказался на газоне и не сумел сам подняться на ноги. В итоге поле он покинул на носилках с зафиксированной шеей и кислородной маской на лице.

На последних секундах встречи англичане все же сумели отличиться, но арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил против вратаря.

Англия – Испания – 1:2

Голы: Рашфорд (11) – Сауль (13), 1Родриго (32)

Англия: Пикфорд, Гомес, Стоунз, Шоу (Роуз, 53), Магуайр, Хендерсон (Дайер, 64), Лингард, Алли, Триппьер, Кейн, Рашфорд (Уэлбек, 90).

Испания: Де Хеа, Начо, Алонсо (Мартинес, 87), Карвахаль, Рамос, Алькантара (Серджи Роберто, 80), Бускетс, Сауль, Иско, Родриго, Аспас (Асенсио, 68).

Предупреждения: Хендерсон (18), Шоу (41), Стоунз (66), Карвахаль (83), Роуз (90).

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.