Луиш Каштру: "Шахтер" должен выиграть и пройти дальше. Извините, португальцы"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштрупринял участие в предматчевой пресс-конференции накануне ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Матч пройдет в четверг, 27 февраля, на стадионе "Да Луж". "Бенфика" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

- Как изменится тактика на игру на выезде? Насколько незаменимы Тайсон и Марлос?

- "Шахтер" всегда ценился, ценится и будет ценится командными действиями. Мы сильны как коллектив. Не представляю ни одного тренера, который бы говорил своим игрокам играть, например, на ничью. Я, как тренер "Шахтера", настраиваю своих футболистов только на победу. Это противостояние уровня Лиги чемпионов. Для нас важно провести хорошую игру, как в Харькове, и пройти дальше.

- Можете представить состав "Бенфики"?

- Когда делаем презентацию своим игрокам, то всегда показываем приблизительный состав. Эта игра не исключение. Завтра будет действительная интригующая игра двух европейских грандов. Но мы больше смотрим на нашу команду и наши коллективные действия.

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Если мы говорим о матчах "на вылет", то тренеры во время игр переживают критические моменты. Ты ставишь определенный состав, но его придется менять в зависимости от игры. Не стоит забывать, что кто-то в завтрашней игре будет проигрывать, и кому-то придется принимать эти критические решения, а другому тренеру – на них реагировать.

- Насколько вы оптимистичны после домашней победы 2:1?

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- Я всегда смотрю на футбол с оптимизмом. Иногда ты ждешь одного, но происходит совершенно другое. Точно знаю, что в финале Лиги Европы будут две команды, возможно, мы будем там. Я первый раз работаю с командой, которая проводит долгую зимнюю паузу. Многие говорили, что команда будет физически не готова, но как раз наоборот – у нас было время подготовится и отдохнуть. Мы провели уже два официальных матча, и я действительно подхожу к ответному поединку с большим оптимизмом. Завтрашняя игра будет даваться нам сложно, будет борьба, "Бенфика" – очень сильный соперник.

- Нет ли у вас, как у португальца, проблем с тем, чтобы завтра хладнокровно лишить "Бенфику" возможности продолжить борьбу?

- Скажу раз и навсегда: "Шахтер" должен выиграть и пройти дальше. Извините, португальцы. А вообще, я счастлив вернуться в Португалию и играть в своей стране. Для меня это первый такой опыт, когда я с зарубежной командой приехал на родину и играю против португальской команды. Я очень люблю Португалию и хочу, чтобы ее команды всегда проходили дальше. Но не в этом случае.

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Смотрите, как команды играли между собой в первом матче:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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