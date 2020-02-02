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Новый рекорд Роналду: Криштиану уничтожил "Фиорентину" дублем с пенальти

2 февраля, 15:58

Португалец повторил достижение Давида Трезеге, забивавшего за "Юве" в девяти кряду матчах Серии А

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

И в этом – весь Криштиану! Не футболист, а зверь! На обвинения в фейковом рекорде Роналду по числу подписчиков в Instagram, португалец в воскресенье, 2 февраля, ответил очередным крутым достижением на поле.

В матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" "Ювентус" одержал победу со счетом 3:0. А форвард туринцев Криштиану Роналду, дважды поразив ворота "фиалок" с пенальти, повторил рекорд бывшего нападающего "Юве" Давида Трезеге 15-летней давности, когда француз смог забить в девяти турах Серии А кряду. Теперь таким же фактом в своей биографии может похвастаться и Роналду.

Первый гол Криштиану Роналду

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Второй гол Криштиану Роналду

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Ювентус – Фиорентина – 3:0
Голы: Роналду, 40 пен., 80 пен., де Лигт, 90+1
Ювентус: Щесны – Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро – Рабио (Матюиди, 88), Пьянич, Бентанкур – Дуглас Коста (Бернардески, 82), Игуаин (Дибала, 67), Роналду
Фиорентина: Драговски – Чеккерини, Песселья, Игор – Лирола, Бенасси, Пулгар, Геззаль (Влахович, 59), Дальберт – Кьеза, Кутроне (Соттил, 73)
Предупреждения: Бонуччи – Кьеза, Песселья, Геззаль, Чеккерини

Напомним, ранее Роналду взорвал интернет поцелуем с Дибалой – уже вторым за последнее время. Новый всплеск нежности произошел после победного гола "Ювентуса" в матче с "Пармой", который Криштиану забил как раз с передачи аргентинца. У невесты португальца есть все основания заподозрить неладное!

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Источник: Сегодня|Спорт

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