Лунин назвал трех игроков сборной Украины, с которыми пошел бы в разведку

В список, обнародованный голкипером "Реала", вошли два вратаря и один полузащитник

Перед сегодняшним матчем с Испанией в Лиге наций вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал о том, при помощи какой музыки настраивается на поединки, а также назвал имена троих партнеров по национальной команде, с которыми пошел бы в разведку. Смотреть Испания Украины онлайн можно в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Где смотреть матч Испания – Украина 6 сентября

"Обязательный ритуал перед игрой для меня – слушать музыку. У "Monatik" очень классные песни, "Время и Стекло" тоже для настроения. Ну и, наверное, американский рэп и испанский хип-хоп", – признался официальному сайту УАФ Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

"Три партнера, с которыми пошел бы в разведку? Андрей Пятов, Юрий Панькив и Тарас Степаненко", – отметил Лунин

При этом лучший вратарь молодежного ЧМ-2019 Андрей Лунин признался, что в Лиге наций-2020/21 больше всего ждет именно сегодняшней игры с Испанией в Мадриде. "На эмоциональном уровне я еще не сталкивался с настолько топовой командой. Сыграть против нее было бы чем-то особенным для меня", – говорит кипер "Реала"

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Как мы писали ранее, в матче с Испанией Украине не поможет Степаненко. У ведущего полузащитника "сине-желтых" возникли проблемы с коленом.

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