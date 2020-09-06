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В сборной Украины назвали причины отсутствия Степаненко в заявке на матч с Испанией

6 сентября, 16:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вместо Тараса Степаненко в заявку на матч включен Евгений Макаренко

Ключевой полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко не попал в заявку команды на матч против Испании во втором туре Лиги наций. Как сообщил пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский сайту FootballHub, отсутствие Степаненко оказалось вынужденным и вызвано повреждением колена у игрока "Шахтера". Вместо него в заявку включен полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко.

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Где смотреть Испания – Украина: суперматч команды Шевченко в Лиге наций

Напомним, поединок состоится сегодня в Мадриде, начало – в 21:45. Испания – Украина трансляция онлайн доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Ранее мы сообщали, что делегацию сборной Украины задержали в Испании на таможне. Разбирательства с медиками команды длились три часа.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию в первом матче Лиги наций:

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Сборная Украины сборная Испании Тарас Степаненко Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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