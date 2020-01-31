Лунин получил признание от болельщиков "Овьедо": украинец опередил пятерых номинантов

Андрей Лунин / Фото: ФК "Овьедо"

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Украинский голкипер Андрей Лунин стал лучшим игроком "Овьедо" в январе. Лунин признан лучшим по результатам голосования болельщиков, проведенного Futbol Mahou. В опросе украинский вратарь опередил пятерых номинантов.

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Напомним, Андрей Лунин, контракт которого принадлежит "Реалу", присоединился к "Овьедо" на правах аренды в середине января и провел за новую команду три матча, в которых пропустил четыре мяча. Договор аренды Лунина, напомним, рассчитан до конца сезона 2019/2020.

Ранее мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику важно, чтобы игрок получал игровую практику. Французский тренер пожелал всем арендованным игрокам успехов.

Кстати, Андрей Лунин сделал четыре сэйва в гостевом матче "Овьедо" против "Жироны" и пропустил один мяч. Команда украинского вратаря занимает 19-е место во втором испанском дивизионе.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Луниным в воротах сыграла с Нигерией вничью в товарищеском матче:

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