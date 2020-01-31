Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Лунин получил признание от болельщиков "Овьедо": украинец опередил пятерых номинантов

31 января, 18:29

Кипера сборной Украины признали лучшим в январе

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: ФК "Овьедо"

Реклама

Украинский голкипер Андрей Лунин стал лучшим игроком "Овьедо" в январе. Лунин признан лучшим по результатам голосования болельщиков, проведенного Futbol Mahou. В опросе украинский вратарь опередил пятерых номинантов.

Читайте также: наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийца

Напомним, Андрей Лунин, контракт которого принадлежит "Реалу", присоединился к "Овьедо" на правах аренды в середине января и провел за новую команду три матча, в которых пропустил четыре мяча. Договор аренды Лунина, напомним, рассчитан до конца сезона 2019/2020.

Ранее мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику важно, чтобы игрок получал игровую практику. Французский тренер пожелал всем арендованным игрокам успехов.

Кстати, Андрей Лунин сделал четыре сэйва в гостевом матче "Овьедо" против "Жироны" и пропустил один мяч. Команда украинского вратаря занимает 19-е место во втором испанском дивизионе.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Луниным в воротах сыграла с Нигерией вничью в товарищеском матче:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Испании Андрей Лунин Овьедо

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...