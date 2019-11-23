Лунин против "Барселоны" и другие: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 14-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 14-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что футболист за 100 миллионов признался в лишнем весе: "Когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему".

Пятница, 22 ноября

22:00 "Леванте" – "Мальорка" – 2:1

Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 4.75

Суббота, 23 ноября

14:00 "Леганес" – "Барселона" – Футбол 1, Oll.tv

Букмекеры: 7.00 – 4.60 – 1.45

17:00 "Бетис" – "Валенсия"

Букмекеры: 2.35 – 3.50 – 2.95

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19:30 "Гранада" – "Атлетико"

Букмекеры: 5.00 – 3.20 – 1.87

22:00 "Реал" – "Реал Сосьедад" – Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 1.36 – 5.25 – 7.75

Воскресенье, 24 ноября

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13:00 "Эспаньол" – "Хетафе"

Букмекеры: 2.75 – 2.95 – 2.85

15:00 "Осасуна" – "Атлетик"

Букмекеры: 2.65 – 2.95 – 3.00

17:00 "Эйбар" – "Алавес"

Букмекеры: 1.87 – 3.40 – 4.60

19:30 "Вильярреал" – "Сельта" – Футбол 1, Oll.tv

Букмекеры: 1.78 – 3.80 – 4.50

22:00 "Вальядолид" – "Севилья" – Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 4.10 – 3.50 – 1.91

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 12 8 1 3 33-15 25 2 РЕАЛ МАДРИД 12 7 4 1 25-9 25 3 АТЛЕТИКО 13 6 6 1 15-8 24 4 СЕВИЛЬЯ 13 7 3 3 17-14 24 5 РЕАЛ СОСЬЕДАД 13 7 2 4 21-14 23 6 АТЛЕТИК 13 5 5 3 13-8 20 7 ХЕТАФЕ 13 5 5 3 18-15 20 8 ГРАНАДА 13 6 2 5 19-17 20 9 ВАЛЕНСИЯ 13 5 5 3 19-18 20 10 ЛЕВАНТЕ 14 6 2 6 18-17 20 11 ОСАСУНА 13 4 7 2 16-13 19 12 ВИЛЬЯРРЕАЛ 13 5 3 5 26-19 18 13 ВАЛЬЯДОЛИД 13 4 5 4 14-17 17 14 АЛАВЕС 13 4 3 6 14-18 15 15 ЭЙБАР 13 4 3 6 14-21 15 16 МАЛЬОРКА 14 4 2 8 13-21 14 17 БЕТИС 13 3 4 6 15-23 13 18 СЕЛЬТА 13 2 3 8 7-19 9 19 ЭСПАНЬОЛ 13 2 2 9 7-23 8 20 ЛЕГАНЕС 13 1 3 9 7-22 6

Смотрите, как сборная Испании громила соперников в отборе на Евро-2020:

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