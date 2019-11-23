Лунин против "Барселоны" и другие: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 14-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что футболист за 100 миллионов признался в лишнем весе: "Когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему".
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Пятница, 22 ноября
22:00 "Леванте" – "Мальорка" – 2:1
Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 4.75
Суббота, 23 ноября
14:00 "Леганес" – "Барселона" – Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 7.00 – 4.60 – 1.45
17:00 "Бетис" – "Валенсия"
Букмекеры: 2.35 – 3.50 – 2.95
19:30 "Гранада" – "Атлетико"
Букмекеры: 5.00 – 3.20 – 1.87
22:00 "Реал" – "Реал Сосьедад" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 1.36 – 5.25 – 7.75
Воскресенье, 24 ноября
13:00 "Эспаньол" – "Хетафе"
Букмекеры: 2.75 – 2.95 – 2.85
15:00 "Осасуна" – "Атлетик"
Букмекеры: 2.65 – 2.95 – 3.00
17:00 "Эйбар" – "Алавес"
Букмекеры: 1.87 – 3.40 – 4.60
19:30 "Вильярреал" – "Сельта" – Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 1.78 – 3.80 – 4.50
22:00 "Вальядолид" – "Севилья" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 4.10 – 3.50 – 1.91
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|12
|8
|1
|3
|33-15
|25
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|12
|7
|4
|1
|25-9
|25
|3
|АТЛЕТИКО
|13
|6
|6
|1
|15-8
|24
|4
|СЕВИЛЬЯ
|13
|7
|3
|3
|17-14
|24
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|13
|7
|2
|4
|21-14
|23
|6
|АТЛЕТИК
|13
|5
|5
|3
|13-8
|20
|7
|ХЕТАФЕ
|13
|5
|5
|3
|18-15
|20
|8
|ГРАНАДА
|13
|6
|2
|5
|19-17
|20
|9
|ВАЛЕНСИЯ
|13
|5
|5
|3
|19-18
|20
|10
|ЛЕВАНТЕ
|14
|6
|2
|6
|18-17
|20
|11
|ОСАСУНА
|13
|4
|7
|2
|16-13
|19
|12
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|13
|5
|3
|5
|26-19
|18
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|13
|4
|5
|4
|14-17
|17
|14
|АЛАВЕС
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|15
|ЭЙБАР
|13
|4
|3
|6
|14-21
|15
|16
|МАЛЬОРКА
|14
|4
|2
|8
|13-21
|14
|17
|БЕТИС
|13
|3
|4
|6
|15-23
|13
|18
|СЕЛЬТА
|13
|2
|3
|8
|7-19
|9
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|13
|2
|2
|9
|7-23
|8
|20
|ЛЕГАНЕС
|13
|1
|3
|9
|7-22
|6
Смотрите, как сборная Испании громила соперников в отборе на Евро-2020:
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