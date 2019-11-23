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Лунин против "Барселоны" и другие: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Испании

23 ноября, 00:09

Все о поединках 14-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 14-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что футболист за 100 миллионов признался в лишнем весе: "Когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему".

Пятница, 22 ноября

22:00 "Леванте" – "Мальорка" – 2:1
Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 4.75

Суббота, 23 ноября

14:00 "Леганес" – "Барселона" – Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 7.00 – 4.60 – 1.45

17:00 "Бетис" – "Валенсия"
Букмекеры: 2.35 – 3.50 – 2.95

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19:30 "Гранада" – "Атлетико"
Букмекеры: 5.00 – 3.20 – 1.87

22:00 "Реал" – "Реал Сосьедад" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 1.36 – 5.25 – 7.75

Воскресенье, 24 ноября

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13:00 "Эспаньол" – "Хетафе"
Букмекеры: 2.75 – 2.95 – 2.85

15:00 "Осасуна" – "Атлетик"
Букмекеры: 2.65 – 2.95 – 3.00

17:00 "Эйбар" – "Алавес"
Букмекеры: 1.87 – 3.40 – 4.60

19:30 "Вильярреал" – "Сельта" – Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 1.78 – 3.80 – 4.50

22:00 "Вальядолид" – "Севилья" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 4.10 – 3.50 – 1.91

Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА1281333-1525
2РЕАЛ МАДРИД1274125-925
3АТЛЕТИКО1366115-824
4СЕВИЛЬЯ1373317-1424
5РЕАЛ СОСЬЕДАД1372421-1423
6АТЛЕТИК1355313-820
7ХЕТАФЕ1355318-1520
8ГРАНАДА1362519-1720
9ВАЛЕНСИЯ1355319-1820
10ЛЕВАНТЕ1462618-1720
11ОСАСУНА1347216-1319
12ВИЛЬЯРРЕАЛ1353526-1918
13ВАЛЬЯДОЛИД1345414-1717
14АЛАВЕС1343614-1815
15ЭЙБАР1343614-2115
16МАЛЬОРКА1442813-2114
17БЕТИС1334615-2313
18СЕЛЬТА132387-199
19ЭСПАНЬОЛ132297-238
20ЛЕГАНЕС131397-226

Смотрите, как сборная Испании громила соперников в отборе на Евро-2020:

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расписание результаты чемпионат Испании таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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