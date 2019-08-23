Лунин против "Реала" и возвращение Месси: расписание и результаты второго тура чемпионата Испании

В этот уикенд проходят матчи второго тура чемпионата Испании по футболу. Особое внимание украинских болельщиков вызывает поединок мадридского "Реала" против "Вальядолида" – вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин может выйти против клуба, которому он принадлежит. По крайней мере, ранее сообщалось, что в арендном соглашении украинца нет пункта, запрещающего нашему голкиперу играть против "Реала".
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Пикантности матчу "Реал" – "Вальдолид" придает тот факт, что хозяином "Вальядолида" является экс-звезда "Реала" Роналдо. При этом Зубастика связывают дружеские отношения с боссом "сливочных" Флорентино Пересом. Не скажется ли их дружба на ходе матча?
Напомним, в первом туре Примеры у "Реала" удалили лучшего футболиста мира Модрича. Но "сливочные" все равно победили на выезде "Сельту" – 3:1.
В свою очередь, "Барселона" на старте Примеры без Месси проиграла в Бильбао "Атлетику" – 0:1. Но в матче второго тура Ла Лиги против "Бетиса" Лионель уже должен быть в строю. "Камп Ноу" – в предвкушении сатисфакции.
Чемпионат Испании, 2 тур
Пятница, 23 августа
21:00 "Гранада" – "Севилья" ТВ: Футбол 2
23:00 "Леванте" – "Вильярреал"
Суббота, 24 августа
18:00 "Осасуна" – "Эйбар"
20:00 "Реал" - "Вальядолид" ТВ: Футбол 2
22:00 "Сельта" – "Валенсия" ТВ: Футбол 2
22:00 "Хетафе" – "Атлетик"
Воскресенье, 25 августа
18:00 "Алавес" – "Эспаньол"
18:00 "Мальорка" – "Реал Сосьедад"
20:00 "Леганес" – "Атлетико"
22:00 "Барселона" - "Бетис" ТВ: Футбол 2
Трансляция матчей чемпионата Испании – на oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|СЕВИЛЬЯ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|ВАЛЬЯДОЛИД
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|МАЛЬОРКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|ОСАСУНА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|АТЛЕТИКО
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|АТЛЕТИК
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|АЛАВЕС
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|ГРАНАДА
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|10
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|11
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|ВАЛЕНСИЯ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|ЭЙБАР
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|БЕТИС
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|ЛЕВАНТЕ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|БАРСЕЛОНА
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|ЛЕГАНЕС
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18
|ХЕТАФЕ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|19
|СЕЛЬТА
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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