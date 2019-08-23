Лунин против "Реала" и возвращение Месси: расписание и результаты второго тура чемпионата Испании

Королевский клуб встречается с командой своего украинского вратаря, а от "Барсы" ждут реванша за Бильбао

Лионель Месси / Фото: AFP

В этот уикенд проходят матчи второго тура чемпионата Испании по футболу. Особое внимание украинских болельщиков вызывает поединок мадридского "Реала" против "Вальядолида" – вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин может выйти против клуба, которому он принадлежит. По крайней мере, ранее сообщалось, что в арендном соглашении украинца нет пункта, запрещающего нашему голкиперу играть против "Реала".

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Пикантности матчу "Реал" – "Вальдолид" придает тот факт, что хозяином "Вальядолида" является экс-звезда "Реала" Роналдо. При этом Зубастика связывают дружеские отношения с боссом "сливочных" Флорентино Пересом. Не скажется ли их дружба на ходе матча?

Напомним, в первом туре Примеры у "Реала" удалили лучшего футболиста мира Модрича. Но "сливочные" все равно победили на выезде "Сельту" – 3:1.

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В свою очередь, "Барселона" на старте Примеры без Месси проиграла в Бильбао "Атлетику" – 0:1. Но в матче второго тура Ла Лиги против "Бетиса" Лионель уже должен быть в строю. "Камп Ноу" – в предвкушении сатисфакции.

Чемпионат Испании, 2 тур

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Пятница, 23 августа

21:00 "Гранада" – "Севилья" ТВ: Футбол 2

23:00 "Леванте" – "Вильярреал"

Суббота, 24 августа

18:00 "Осасуна" – "Эйбар"

20:00 "Реал" - "Вальядолид" ТВ: Футбол 2

22:00 "Сельта" – "Валенсия" ТВ: Футбол 2

22:00 "Хетафе" – "Атлетик"

Воскресенье, 25 августа

18:00 "Алавес" – "Эспаньол"

18:00 "Мальорка" – "Реал Сосьедад"

20:00 "Леганес" – "Атлетико"

22:00 "Барселона" - "Бетис" ТВ: Футбол 2

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Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 1 1 0 0 3-1 3 2 СЕВИЛЬЯ 1 1 0 0 2-0 3 3 ВАЛЬЯДОЛИД 1 1 0 0 2-1 3 4 МАЛЬОРКА 1 1 0 0 2-1 3 5 ОСАСУНА 1 1 0 0 1-0 3 6 АТЛЕТИКО 1 1 0 0 1-0 3 7 АТЛЕТИК 1 1 0 0 1-0 3 8 АЛАВЕС 1 1 0 0 1-0 3 9 ГРАНАДА 1 0 1 0 4-4 1 10 ВИЛЬЯРРЕАЛ 1 0 1 0 4-4 1 11 РЕАЛ СОСЬЕДАД 1 0 1 0 1-1 1 12 ВАЛЕНСИЯ 1 0 1 0 1-1 1 13 ЭЙБАР 1 0 0 1 1-2 0 14 БЕТИС 1 0 0 1 1-2 0 15 ЛЕВАНТЕ 1 0 0 1 0-1 0 16 БАРСЕЛОНА 1 0 0 1 0-1 0 17 ЛЕГАНЕС 1 0 0 1 0-1 0 18 ХЕТАФЕ 1 0 0 1 0-1 0 19 СЕЛЬТА 1 0 0 1 1-3 0 20 ЭСПАНЬОЛ 1 0 0 1 0-2 0

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