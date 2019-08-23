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Лунин против "Реала" и возвращение Месси: расписание и результаты второго тура чемпионата Испании

23 августа, 17:37

Королевский клуб встречается с командой своего украинского вратаря, а от "Барсы" ждут реванша за Бильбао

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

В этот уикенд проходят матчи второго тура чемпионата Испании по футболу. Особое внимание украинских болельщиков вызывает поединок мадридского "Реала" против "Вальядолида" – вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин может выйти против клуба, которому он принадлежит. По крайней мере, ранее сообщалось, что в арендном соглашении украинца нет пункта, запрещающего нашему голкиперу играть против "Реала".

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Пикантности матчу "Реал" – "Вальдолид" придает тот факт, что хозяином "Вальядолида" является экс-звезда "Реала" Роналдо. При этом Зубастика связывают дружеские отношения с боссом "сливочных" Флорентино Пересом. Не скажется ли их дружба на ходе матча?

Напомним, в первом туре Примеры у "Реала" удалили лучшего футболиста мира Модрича. Но "сливочные" все равно победили на выезде "Сельту" – 3:1.

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В свою очередь, "Барселона" на старте Примеры без Месси проиграла в Бильбао "Атлетику" – 0:1. Но в матче второго тура Ла Лиги против "Бетиса" Лионель уже должен быть в строю. "Камп Ноу" – в предвкушении сатисфакции.

Чемпионат Испании, 2 тур

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Пятница, 23 августа
21:00 "Гранада" – "Севилья" ТВ: Футбол 2
23:00 "Леванте" – "Вильярреал"

Суббота, 24 августа
18:00 "Осасуна" – "Эйбар"
20:00 "Реал" - "Вальядолид" ТВ: Футбол 2
22:00 "Сельта" – "Валенсия" ТВ: Футбол 2
22:00 "Хетафе" – "Атлетик"

Воскресенье, 25 августа
18:00 "Алавес" – "Эспаньол"
18:00 "Мальорка" – "Реал Сосьедад"
20:00 "Леганес" – "Атлетико"
22:00 "Барселона" - "Бетис"  ТВ: Футбол 2

Трансляция матчей чемпионата Испании – на oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Испании

М КлубИВНПМячиОчки
1 РЕАЛ МАДРИД11003-13
2 СЕВИЛЬЯ11002-03
3 ВАЛЬЯДОЛИД11002-13
4 МАЛЬОРКА11002-13
5 ОСАСУНА11001-03
6 АТЛЕТИКО11001-03
7 АТЛЕТИК11001-03
8 АЛАВЕС11001-03
9 ГРАНАДА10104-41
10 ВИЛЬЯРРЕАЛ10104-41
11 РЕАЛ СОСЬЕДАД10101-11
12 ВАЛЕНСИЯ10101-11
13 ЭЙБАР10011-20
14 БЕТИС10011-20
15 ЛЕВАНТЕ10010-10
16 БАРСЕЛОНА10010-10
17 ЛЕГАНЕС10010-10
18 ХЕТАФЕ10010-10
19 СЕЛЬТА10011-30
20 ЭСПАНЬОЛ10010-20

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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