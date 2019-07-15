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Львов зовет: в Украину возвращается последний победитель Кубка УЕФА

15 июля, 11:09

С лета 2017 года защитник Александр Кучер защищал цвета турецкого "Кайсериспора"

Александр Кучер
Александр Кучер. Фото: Getty Images

Экс-защитник "Шахтера" Александр Кучер может вернуться в украинскую Премьер-лигу. В 36-летнем футболисте, в составе "горняков" выигравшем последний в истории Кубок УЕФА, заинтересованы львовские "Карпаты". Отметим, что с 1 июля Кучер, последние два сезона выступавший за турецкий "Кайсериспор", стал свободным агентом. Поэтому может достаться львовскому клубу бесплатно.

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Как сообщалось ранее, в чемпионате Украины появилась новая звезда: "Карпаты" усилились экс-игроком "Лацио". До появления в УПЛ 23-летний хорватский защитник Франьо Прце выступал на родине, а также в Италии и на Кипре. Продолжительность его контракта с "Карпатами" составила 3 года.

Также мы писали, что "Карпаты" усилили состав игроком сборной Люксембурга. Защитник Марвин Мартинс да Граса родился 17 февраля 1995 года. Начинал заниматься футболом в команде "Шиффланж 95". В 2013-м году перешел в клуб "Женесс", где дебютировал в Лиге Европы. Летом 2018-го перешел в клуб "Прогрес" (Нидеркорн), где выступал до последнего времени.

Смотрите обзор последнего матча "Карпат" в сезоне 2018/2019

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Тег Карпаты Львов , Александр Кучер, Кайсериспор

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SportArena

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