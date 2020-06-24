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Любви больше нет: жена ушла от легенды "Динамо" после угроз убить ее и тещу

24 июня, 13:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Парочка уже расходилась в 2010 году, но спустя четыре года снова возобновила отношения

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич в ближайшее время станет холостяком. Как мы писали ранее, дело против Вукоевича за угрозу убить жену и ее мать закрыли, но на этом семейная жизнь для него закончена. Как сообщает story.hr, супруга экс-футболиста Андреа переехала из семейного дома в загребском Тушканаце и сняла квартиру в другом районе.

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Напомним, что Андреа и Огнен поженились в октябре 2016 года, и вскоре в молодой семье появился первенец – сын Лука. Отношения между ними завязались еще в 2008 году, когда футболист играл "Динамо", а Андрея тогда еще жила в Загребе. Им наскучили отношения на расстоянии, поэтому она переехала в Киев год спустя.

Огнен Вукоевич и его жена Андрея

Огнен Вукоевич и его жена Андрея / Фото: slobodnadalmacija

Они расстались в 2010 году и остались в хороших отношениях, но спустя четыре года пара снова возобновили отношения и обручились. Возможно, после того, как эмоции улягутся, парочка снова сойдется.

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Напомним, что 8 мая хорватская полиция задержала бывшего игрока сборной в Загребе по подозрению в домашнем насилии. Вукоевич явился домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. Полиция также провела обыск в доме бывшего футболиста, чтобы определить, есть ли у него огнестрельное оружие.

Но позже полиция отпустила Огнена, а жена, которую динамовец "грозился убить", отмазывала Вукоевича. По данным хорватских СМИ, жена Вукоевича уже сообщила правоохранительным органам, что она не заинтересована в уголовном преследовании мужа, а сказанное им в четырех стенах расценивает уже не как угрозу ее жизни, а как "пошлое оскорбление".

Смотрите сюжет о домашнем насилии во время карантина

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футболист Огнен Вукоевич домашнее насилие

Источник: Сегодня|Спорт

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