Магия "Энфилда": "Ливерпуль" не проигрывает дома уже 50 матчей подряд

Это третья по продолжительности серия в истории чемпионатов Англии

"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" (1:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Как сообщает статистический портал Opta, эта победа стала для мерсисайдцев 20-й подряд на домашнем стадионе. Команда Клоппа, одержав 40 побед и десять раз сыграв вничью, не проигрывают уже 50 домашних матчей Премьер-лиги подряд.

Кстати, домашняя серия "Ливерпуля" в Лиге чемпионов без поражений насчитывает уже 16 матчей.

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Это третья по продолжительности серия в истории чемпионатов Англии. Второй результат также принадлежит "Ливерпулю" – 63 поединка в период с 1978 по 1980 год. Рекордсменом является лондонский "Челси", на счету которого 83 матча в период с 2004 по 2008 год.

Смотрите, как фанаты "Ливерпуля" поют свою знаменитую песню в Киеве:

Фанаты Ливерпуля поют гимн клуба в Киеве

Ранее мы писали о скандале после матча "Лестер" – "Ливерпуль": арбитра обвинили в том, что он подсуживал лидерам АПЛ. По мнению голкипера проигравшей команды, при счете 0:1 рефери не имел права назначать пенальти в пользу "красных".

Также мы писали, что тренер "Ливерпуля" словом из трех букв описал весь 2019 год. Команда Юргена Клоппа в 2019-м выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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