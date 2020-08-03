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Мальчик захотел в "Тамбов": один из самых техничных украинских футболистов перешел в чемпионат России

3 августа, 15:17

Олег Люлька Олег Люлька

Быстроногий Виталий Балашов выступал за все сборные Украины, помимо главной национальной команды

Обладатель одного из лучших скоростных дриблингов в чемпионате Украины по футболу Виталий Балашов перешел в российский клуб "Тамбов". Об этом сообщает клуб РПЛ на своей странице в социальных сетях. Последней командой 29-летнего Балашова в Украине был донецкий "Олимпик", за который он провел 45 матчей и забил 5 мячей. Ранее мы писали, что на официальном сайте чемпионата России "похоронили" нескольких игроков.

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Отметим, что в последнем чемпионате России "Тамбов" разделил с двумя другими клубами предпоследнее место, но по дополнительным показателям "волки" сумели сохранить прописку в высшем дивизионе.

Помимо "Олимпика", Виталий Балашов защищал цвета белорусской "Ислочи", молдавского клуба "Милсами", польской "Вислы" (Краков), а также украинских "Говерлы" и "Черноморца", в составе которого футболист стал автором исторического дебютного гола "моряков" на новом стадионе в Одессе.

Кроме того, Балашов играл за сборные Украины всех возрастов, за исключением главной национальной команды страны.

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Ранее украинский футболист собрал массу наград во втором дивизионе России.Полузащитник "Химок" Артем Полярус, выступавший в свое время за киевское "Динамо" и "Александрию", стал одновременно лучшим игроком, лучшим ассистентом и лучшим легионером ФНЛ.

Смотрите, как Виталий Балашов забивал в чемпионате Украины

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