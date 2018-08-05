Малиновский отличился красивым голом со штрафного в воротах команды Безуса
Украинское дерби в чемпионате Бельгии завершилось ничьей
Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский снова забил в чемпионате Бельгии. Украинец открыл счет в матче "Сент-Трюйдена", в составе которого выступает еще один наш соотечественник Роман Безус. Малиновский отличился красивым ударом с дальнего штрафного, но в итоге поединок завершился ничьей – 1:1.
Оба украинских футболиста вышли на поле в стартовых составах. Безус отыграл 69 минут, а Малиновский – весь матч.
"Генк" – "Сент-Трюйден" – 1:1
Голы: Малиновский (68) – Эндо (72)
Малиновский уде давно заслужил звания мастера исполнения штрафных ударов – недавно украинский футболист реализовал красивый штрафной в матче Лиги Европы.
В текущем сезоне Малиновский уже провел три матча за свою команду, забил три мяча и сделал столько же результативных передач.
Ранее мы писали, что украинский футболист "Александрии" перешел в клуб из чемпионата Бельгии. Андрей Бацула пошел по стопам Андрея Тотовицкого, Евгения Макаренко и Филиппа Будковского.
Кстати, еще в конце прошлого сезона Макаренко перешел в самый титулованный клуб Бельгии.
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