Малиновский отличился красивым голом со штрафного в воротах команды Безуса

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский снова забил в чемпионате Бельгии. Украинец открыл счет в матче "Сент-Трюйдена", в составе которого выступает еще один наш соотечественник Роман Безус. Малиновский отличился красивым ударом с дальнего штрафного, но в итоге поединок завершился ничьей – 1:1.

Оба украинских футболиста вышли на поле в стартовых составах. Безус отыграл 69 минут, а Малиновский – весь матч.

"Генк" – "Сент-Трюйден" – 1:1

Голы: Малиновский (68) – Эндо (72)

Малиновский уде давно заслужил звания мастера исполнения штрафных ударов – недавно украинский футболист реализовал красивый штрафной в матче Лиги Европы.

В текущем сезоне Малиновский уже провел три матча за свою команду, забил три мяча и сделал столько же результативных передач.

Ранее мы писали, что украинский футболист "Александрии" перешел в клуб из чемпионата Бельгии. Андрей Бацула пошел по стопам Андрея Тотовицкого, Евгения Макаренко и Филиппа Будковского.

Кстати, еще в конце прошлого сезона Макаренко перешел в самый титулованный клуб Бельгии.