Малиновский продолжает: прогноз, расписание, трансляции и результаты 34-го тура чемпионата Италии

В субботу в итальянской Серии А начинается очередной тур без зрителей, который растянется на три дня. Напомним все результаты 33-го тура чемпионата Италии. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского продолжает борьбу за места в тройке призеров, а "Лечче" Евгения Шахова старается избежать понижения в классе.
Именно команда нашего полузащитника Малиновского открывает тур в гостях у середняков из "Вероны". Центральный поединок тура, между "Юве" и "Лацио", запланирован на поздний вечер понедельника. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Суббота, 18 июля
18:15 "Верона" – "Аталанта" , ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 7.10 – 5.40 – 1.40
20:30 "Кальяри" – "Сассуоло" , ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.65 – 3.90 – 2.00
22:45 "Милан" – "Болонья" , ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.50 – 4.70 – 6.10
Воскресенье, 19 июля
18:15 "Парма" – "Сампдория"
Букмекеры: 3.05 – 2.95 – 2.70
20:30 "Наполи" – "Удинезе" , ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.50 – 4.40 – 6.60
20:30 "Брешия" – СПАЛ
Букмекеры: 2.30 – 3.75 – 3.00
20:30 "Дженоа" – "Лечче"
Букмекеры: 1.85 – 4.00 – 4.10
20:30 "Фиорентина" – "Торино"
Букмекеры: 1.95 – 3.35 – 4.30
22:45 "Рома" – "Интер" , ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.15 – 3.65 – 2.25
Понедельник, 20 июля
22:45 "Ювентус" – "Лацио" , ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 5.00
Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (по подписке).
Таблица чемпионата Италии
Читайте также:Малиновский раскрыл секрет необычного гола "Ювентусу"
Смотрите, как "Аталанта" в Бергамо разгромила "Брешию" в Серии А
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк