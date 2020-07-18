Малиновский продолжает: прогноз, расписание, трансляции и результаты 34-го тура чемпионата Италии

Десять матчей пройдут за три дня: с субботы по понедельник

В субботу в итальянской Серии А начинается очередной тур без зрителей, который растянется на три дня. Напомним все результаты 33-го тура чемпионата Италии. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского продолжает борьбу за места в тройке призеров, а "Лечче" Евгения Шахова старается избежать понижения в классе.

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Именно команда нашего полузащитника Малиновского открывает тур в гостях у середняков из "Вероны". Центральный поединок тура, между "Юве" и "Лацио", запланирован на поздний вечер понедельника. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Суббота, 18 июля

18:15 "Верона" – "Аталанта" , ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 7.10 – 5.40 – 1.40

20:30 "Кальяри" – "Сассуоло" , ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.65 – 3.90 – 2.00

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22:45 "Милан" – "Болонья" , ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.50 – 4.70 – 6.10

Воскресенье, 19 июля

18:15 "Парма" – "Сампдория"

Букмекеры: 3.05 – 2.95 – 2.70

20:30 "Наполи" – "Удинезе" , ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.50 – 4.40 – 6.60

20:30 "Брешия" – СПАЛ

Букмекеры: 2.30 – 3.75 – 3.00

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20:30 "Дженоа" – "Лечче"

Букмекеры: 1.85 – 4.00 – 4.10

20:30 "Фиорентина" – "Торино"

Букмекеры: 1.95 – 3.35 – 4.30

22:45 "Рома" – "Интер" , ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.15 – 3.65 – 2.25

Понедельник, 20 июля

22:45 "Ювентус" – "Лацио" , ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 5.00

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Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (по подписке).

Таблица чемпионата Италии

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