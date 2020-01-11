Малиновскому дают 30 процентов на победу в матче с "Интером": прогноз на битву грандов Серии А

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Руслану Малиновскому и его "Аталанте" по силам увезти из Милана победу в матче лидером чемпионата Италии "Интером", который состоится в субботу, 11 января. Онлайн трансляция Интер – Аталанта доступна на нашем сайте.

Смотрите, как "Аталанта" перед "Интером" разгромила "Парму" (5:0)

Аналитики букмекерских контор предрекают боевое противостояние на "Джузеппе Меацца" 11 января. "Интер" называют фаворитом поединка, но не безоговорочным. На победу "нерадзурри" установлен коэффициент 2.20, на ничью – 3.70, на победу команды из Бергамо – 3.20. Иными словами, вероятность выигрыша матча "Интером" оценивается в 44 процента, ничейного исхода – в 26 процентов, а выигрыша "Аталанты" – в 30 процентов. Между тем в качестве наиболее вероятного счета игры букмекеры видят ничью 1:1. Коэффициент на такой исход равен 7.70.

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Руслан Малиновский и его "Аталанта" / Фото: Reuters

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Как мы писали ранее,Малиновский оказался в одной компании с Роналдублагодаря голу в "девятку". Удар украинского полузащитника "Аталанты" в победной игре с "Вероной" включили в число главных шедевров месяца в чемпионате Италии.

Смотрите шедевр Малиновского

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