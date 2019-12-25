Малиновский оказался в одной компании с Роналду благодаря шедевральному голу в "девятку"

Удар украинского полузащитника "Аталанты" включили в число лучших в декабре в чемпионате Италии

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Серия А назвала 11 лучших голов, забитых в чемпионате Италии в декабре. Среди них оказался и шедевр украинца Руслана Малиновского, который помог его "Аталанте" одолеть "Верону" со счетом 3:2. Наш полузащитник отличился шикарным ударом левой с 20 метров, отправив мяч аккурат в "девятку" ворот соперника.

Смотрите шедевр Малиновского

Лучшие голы чемпионата Италии в декабре

Кстати, в числе лучших мячей Серии А в декабре оказался и "баскетбольный" гол Криштиану Роналду, забитый в игре с "Сампдорией". В момент результативного удара форварда "Ювентуса" его голова находилась на высоте 2,56 метра над полем – Майкл Джордан бы наверняка заценил этот прыжок португальца.

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Отметим, что в чемпионате Италии сейчас – каникулы, которые для Руслана Малиновского и его "Аталанты" продлятся до 6 января. Но футболист в Бергамо зря время не теряет – вместе со своей супругой Роксаной и новорожденной дочкой Оливией лидер сборной Украины романтично отпраздновал Рождество.

В своем доме в Бергамо Малиновские устроили себе ужин при свечах с зажженной елкой и имитацией горящих дров в камине. "У нас своя атмосфера", – написала в Instagram Роксана Малиновская.

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Напомним, сборная Украины, цвета которой успешно защищает Малиновский, завершила год в ТОП-25 рейтинга ФИФА. Команда Андрея Шевченко занимает 24-е место. Что касается наших соперников по Евро-2020, то Нидерланды расположились на 14-й строчке, а Австрия – на 26-й.

Смотрите, как Малиновский забивает в сборной Украины

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