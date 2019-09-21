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Мама Роналду раскрыла неожиданное предпочтение футболиста в детстве

21 сентября, 14:35

Оказывается, игрок болел против "Спортинга"

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

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Мама нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду – Мария Долорес Авейру призналась, что сын болел за "Бенфику" до перехода в "Спортинг" в 12 лет. Ранее мы писали, что работница фастфуда, которая подкармливала Роналду, согласилась прийти на ужин.

"У меня был разговор с представителями „Спортинга", которые хотели взять Криштиану на просмотр в клуб. Я всегда болела за „Спортинг", поэтому согласилась", – отметил Мария.

"Когда мы созванивались, я могла почувствовать его настроение в первую секунду разговора. Он решил, что хочет стать футболистом, и работал, чтобы стать тем, кем является. Криштиану поднялся очень высоко и все еще может дать многое футболу", – рассказала Авейру.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Как мы сообщали накануне, Роналду – в шоке, Симеоне - в экстазе, Семин - на вершине. Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил группу, в которой "Атлетико" и "Ювентус" устроили супертриллер.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус

Источник: El Mundo Deportivo

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