"Манчестер Сити" избавился от молодого нападающего, Зинченко пока остался

19-летний Лукас Нмеча перешел в "Престон" на правах аренды на один сезон

Форвард "Манчестер Сити" Лукас Нмеча стал игроком "Престона", сообщает официальный сайт английского клуба. Аренда рассчитана на один сезон. 19-летний игрок молодежной сборной Англии в прошлом сезоне провел три матча за первую команду "Сити". А в турнире молодежных команд он забил 15 мячей в 11 играх.

Отметим, что в команде пока остается 21-летний украинский полузащитник Александр Зинченко, которого главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в прошлом сезоне периодически использовал на позиции левого защитника. Оценочная трансферная стоимость Зинченко по версии transfermarkt равна семи миллионам евро.

Ранее стало известно, что самый молодой игрок ЧМ-2018 перешел в "Манчестер Сити". Руководство "горожан" намерено сразу же отправить австралийца Дэниела Арзани в аренду.

Напомним, в первом матче сезона "Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Англии, обыграв лондонский "Челси". В этом матче историческое достижение установил нападающий "горожан" Серхио Агуэро.

Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку команды Пепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" согласился продать Зинченко, но украинец против.