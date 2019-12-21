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"Манчестер Сити" – "Лестер": где смотреть центральный матч 18 тура чемпионата Англии

21 декабря, 13:27

Гвардиола потерял Артету, а "Лисы" стремительно развивались за последние полгода

Жуан Канселу

Жуан Канселу / Фото: Reuters

Сегодня, 21 декабря на "Этихаде" команда с лучшей обороной английской Премьер-лиги "Лестер" попытается выиграть у действующего чемпиона страны "Манчестер Сити", который пока идет третьим в таблице. Онлайн "МанСити" – "Лестер" уже идет на нашем сайте. Поединок начнется в 19:30. В Украине в прямом эфире его покажет Setanta.

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Помимо побед над "Арсеналом" в чемпионате и в Кубке Лиги – над "Оксфорд Юнайтед", "Манчестер Сити" за минувшую неделю пережил и болезненную потерю. Команду покинул ассистент Хосепа Гвардиолы испанец Микель Артета, которого в пятницу представили новым тренером "Арсенала". Английские СМИ утверждают, что уход Артеты стал для "горожан" большой неожиданностью – на "Этихаде" хотели удержать 37-летнего специалиста – якобы даже предложили новый улучшенный контракт. Но Микель хотел самостоятельности. Посмотрим, как теперь будет обходится без помощника Гвардиола.

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Зато снова тренируются в основной группе Серхио Агуэро и Джон Стоунз, хотя мы вряд ли увидим их с первых минут.

В последней встрече "Сити" выиграл у "Лестера" с большим трудом – 1:0. Но тренер "Лис" Брендан Роджерс уверяет: "В прошлый раз, когда мы встречались с "Манчестер Сити", это была настоящая знаковая игра, но мы развивались с тех пор".

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Источники: Сегодня|Спорт , Leicester FC

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