"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": где и когда смотреть суперматч чемпионата Англии

В четверг, 2 июля, в английской Премьер-лиге пройдет знаковый матч. Чемпион-2019 "Манчестер Сити" на своем поле принимает чемпиона-2020 "Ливерпуль". Начало поединка – в 22:15 по киевскому времени. Смотреть онлайн "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" можно в трансляции на нашем сайте. Также поединок команд Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа будет показан на ТВ и в интернете.

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"Мы приехали в Манчестер, чтобы сыграть в футбол и победить. Мы не празднуем события недельной давности", – отметил перед игрой с "МанСити" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, подчеркивая боевой настрой своих подопечных на игру даже после досрочного завоевания титула. Тем не менее аналитики дают 48 процентов на победу в этой встрече команды из Манчестера, и лишь 27 процентов оставляют на выигрыш гостей из Мерсисайда.

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Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль". Поединок в прямом эфире, начиная с 22:15 по киевскому времени, покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе Oll.tv (в подписке).

Сравнение "МанСити" и "Ливерпуля" от Transfermarkt. По данным авторитетного футбольно-финансового портала, суммарная стоимость "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" составляет свыше двух миллиардов евро. При этом немного выше котируется все-таки состав "МанСити". Он на 74 млн евро дороже кадровой обоймы "Ливерпуля".

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди – Родри, Де Брюйне, Д.Силва – Марез, Б.Силва, Стерлинг

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"Ливерпуль": Алисон – Александер-Арнольд, Гомез, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": потери перед матчем

Смотрите, как "Челси" помог "Ливерпулю" стать чемпионом Англии-2020, обыграв в предыдущем туре "Манчестер Сити":

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Как мы писали ранее, Зинченко устроит "Ливерпулю" чемпионский коридор. Хосеп Гвардиола пообещал тепло встретить "Ливерпуль" после победы в чемпионате Англии, отметив: "Они это заслужили".

Также мы рассказывали, что "Ливерпуль" обвинил своих фанатов в разгоне второй волны коронавируса. Чемпионы Англии выразили негодование по поводу празднования болельщиками титула без соблюдения социальной дистанции.

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл в Лиге чемпионов "Атлетико"

Смотрите, как "МанСити" обыграл в Лиге чемпионов "Реал"

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