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"Манчестер Сити" могут лишить очков в чемпионате Англии вслед за наказанием от УЕФА

15 февраля, 13:16

Неприятности для команды Хосепа Гвардиолы не заканчиваются

"Манчестер Сити" vs "МЮ"

"Манчестер Сити" vs "МЮ" / Фото: Reuters

С "Манчестер Сити" могут ждать неприятности после того, как УЕФА признал клуб виноватым в финансовых махинациях и отстранил от еврокубков на два года. Английская Премьер-лига может применить свои санкции, ведь были нарушены правила финансового fair play и внутри страны. The Independent, сообщает, что "Сити" могут лишить очков в чемпионате Англии.

Комитеты Премьер-лиги, по данным издания, уже обсуждали потенциальные санкции для "МанСити", и снятие очков считается весьма вероятным. Правда, не указывается, санкции будут приняты в текущем сезоне или уже в следующем.

Ранее сообщалось, что клуб Зинченко грозят сослать в четвертый дивизион Англии. Такое наказание по отношению к "МанСити", в добавок к уже принятым в УЕФА санкциям, может применить руководство английского футбола.

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"Манчестер Сити" нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

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Если наказание останется в силе, то впервые за 25 лет в Лиге чемпионов может не быть команды из Манчестера. "МанСити" отстранили от еврокубков на два сезона, а "МЮ" слабо выступает в текущем сезоне.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

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УЕФА чемпионат Англии Манчестер Сити fair play

Источник: Сегодня|Спорт

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