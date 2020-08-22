"Манчестер Сити" наметил трансферную цель №1 и приготовил кругленькую сумму

Хосеп Гвардиола очень хочет видеть в своих рядах аргентинского форварда "Интера" Мартинеса

Относительно неудачное выступление "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, где команда проиграла в четвертьфинале французскому "Лиону", вынуждает руководство клуба искать кадровое усиление. Ведь амбициозному английскому клубу пока что никак не удается выиграть самый престижный клубный трофей Европы. К слову, "Шахтер" и МанСити" договорились встретиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хотел бы усилить нападение и жаждет видеть среди своих подопечных Лаутаро Мартинеса, пишет британское издание The Sun. Аргентинский нападающий, которому сегодня исполняется 23 года, последние два сезона довольно успешно выступает за итальянский "Интер". Правда, вчера миланская команда уступила "Севилье" в финале Лиги Европы.

Английские журналисты сообщают, что "МанСити" готов выложить до 81 миллиона фунтов стерлингов, чтобы перебить предложение "Барселоны", которая также приглашает форварда в свои ряды. В долгосрочной перспективе Мартинес должен стать заменой своему 32-летнему соотечественнику Серхио Агуэро, у которого через год заканчивается контракт с клубом. Издание называет Лаутаро "целью номер один" для "Сити".

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Смотрите, как Мартинес дважды за минуту неудачно пытался пробить вратаря "Шахтера" Андрея Пятова:

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