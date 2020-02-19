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"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в перенесенном матче чемпионата Англии

19 февраля, 23:35

Команда Андрея Ярмоленко осталась в зоне вылета

"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии. Поединок должен был пройти 9 февраля, но его отменили из-за урагана. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли точные удары Родри Эрнандес и Кевина де Брюйне в каждом из таймов.

Отметим, что украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко участия в матче не принимали – первый отбывал дисквалификацию за красную карточку, а второй не успел полностью восстановиться от травмы.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 2:0
Голы: Родри Эрнандес (30), де Брюйне (62)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

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"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), Диоп.

Предупреждение: Масуаку (45).

Для "МанСити" этот поединок стал первым после шокирующего наказания от УЕФА в виде отстранения от еврокубков на два сезона. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

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Правда, "Манчестер Сити" нашел способ сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов. Английский клуб имеет два варианта для обхода наказания от УЕФА.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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