"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в перенесенном матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии. Поединок должен был пройти 9 февраля, но его отменили из-за урагана. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли точные удары Родри Эрнандес и Кевина де Брюйне в каждом из таймов.

Отметим, что украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко участия в матче не принимали – первый отбывал дисквалификацию за красную карточку, а второй не успел полностью восстановиться от травмы.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 2:0

Голы: Родри Эрнандес (30), де Брюйне (62)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

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"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), Диоп.

Предупреждение: Масуаку (45).

Для "МанСити" этот поединок стал первым после шокирующего наказания от УЕФА в виде отстранения от еврокубков на два сезона. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

Правда, "Манчестер Сити" нашел способ сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов. Английский клуб имеет два варианта для обхода наказания от УЕФА.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

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