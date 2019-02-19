"Манчестер Юнайтед" прошел "Челси" в Кубке Англии

Мячи Андера Эрреры и Поля Погба вывели команду Сульшера в четвертьфинал английского Кубка

Поль Погба и Уле-Гуннар Сельшер. Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" прошел "Челси" в Кубке Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b2d/34d/5c6b2d34d60db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b2d/34d/5c6b2d34d60db.jpg 2019-02-19T00:12:41+02:00 Футбол Мячи Андера Эрреры и Поля Погба вывели команду Сульшера в четвертьфинал английского Кубка

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в понедельник в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Голы были забиты в первом тайме, отличились Андер Эррера (31-я минута) и Поль Погба (45).

Напомним, что в прошлом сезоне "Челси" завоевал Кубок Англии. Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии пройдет позже.

Накануне стало известно, что принц Саудовской Аравии купит "Манчестер Юнайтед" за 4,8 миллиарда, если клуб выйдет в Лигу чемпионов.

По версии компании Brand Finance, в мае прошлого года "Манчестер Юнайтед" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов. Стоимость бренда "МЮ" оценивается в 1,895 миллиарда долларов, манкунианцы сохранили лидерство в рейтинге.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному тренеру Жозе Моуринью 22 миллиона евро. "МЮ" 18 декабря 2018 года объявил об отставке 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера после серии неудовлетворительных результатов.

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