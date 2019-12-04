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"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм": где смотреть дуэль Сульшера и Моуринью в чемпионате Англии

4 декабря, 12:01

Жозе сыграет против бывшей команды, а Уле-Гуннару грозит увольнение, но это его не нервирует

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

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Сегодняшний матч чемпионата Англии на "Олд Траффорд", куда пожалует "Тоттенхэм", станет моментом истины для тренера МЮ Уле-Гуннара Сульшера, над которым нависло увольнение. Но и новый тренер "шпор" Жозе Моринью горит желанием показать, какого коуча уволили "Дьяволы". Смотрите онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" на нашем сайте. Матч начнется в 21:30, в Украине в прямом эфире его можно смотреть на OLL.TV. Трансляция также доступна на телеканале Беларусь 5.

Сам Сульшер утверждает, что все эти разговоры об увольнении его не тревожат. Моуринью может сбросить Сульшера с "дьявольского" мостика.

"Это не заставляет меня нервничать, – говорит коуч "Юнайтед". – Я просто фокусируюсь на своей работе и стараюсь делать ее так хорошо, как могу. Я с нетерпением жду следующей игры и обсуждаю с членами правления долгосрочные планы.

Это то время года, когда особенно неприятно видеть увольнения наших коллег. Иногда тренеру нужно просто немного удачи – один результат, как в матче с "Саутгемптоном" или рука в матче с "Уотфордом", и ситуация была бы совсем другой".

Не захотел говорить о своем прошлогоднем увольнении из МЮ и Жозе Моуринью, который пока доволен своей жизнью в "Тоттенхэме".

"Ты побеждаешь или ты учишься. Чувствую, что теперь я лучше как тренер, чем был тогда. Важно то, что после увольнения ты не чувствовал себя виноватым. Я очень счастлив здесь. Узнаю игроков так быстро, как только могу. Они должны проанализировать мой характер и личность тренера", – сказал Моуринью.

Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" отблагодарил болбоя отблагодарили за помощь в Лиге чемпионов. Каллум Хайнс, который помог организовать второй гол в ворота "Олимпиакоса", пожал пообедал со "шпорами" и пожал руки футболистам.

Смотрите также обзор матча Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед – 0:1

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед где смотреть Жозе Моуринью Тоттенхэм Уле-Гуннар Сульшер

Источники: Reuters , Сегодня|Спорт

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