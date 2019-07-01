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"Манчестер Юнайтед" удалось удержать свою звезду повышением зарплаты

1 июля, 18:56

Форвард сборной Англии будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд. Фото: AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт английской команды, новое соглашение с 21-летним английским футболистом рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее в СМИ сообщалось, что по условиям нового контракта зарплата англичанина составит 200 тысяч фунтов в неделю. Больше всех в "Манчестер Юнайтед" получает форвард Алексис Санчес – еженедельно клуб платит ему по 391 тысячу фунтов.

Рашфорд забивал в полуфинале Лиги наций:

Недавно была информация об интересе к Рашфорду со стороны "Барселоны", "Реала" и "Манчестер Сити". В минувшем сезоне Маркус на клубном уровне забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах. Его прежнее соглашение с "красными дьяволами" было рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее мы писали, что на звезду "МЮ" подали в суд из-за липы. Против Рашфорда ополчились жители городка, которым он портит жизнь воротами своего особняка.

Напомним, что несколько дней назад "МЮ" подписал игрока сборной Англии и увеличил ему зарплату в восемь раз. Защитник Аароа Ван-Биссаки переехал в Манчестер из "Кристал Пэлас".

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Маркус Рашфорд

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Источник:

Championat.ru

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