"Манчестер Юнайтед" в Алкмаре и другие поединки Лиги Европы

Лига чемпионов ушла на отдых и передала эстафету Лиге Европы. Сегодня, 3 октября, пройдут поединки второго тура группового этапа. В этом турнире Украину представляют два клуба – "Александрия" и "Динамо".
Киевляне в Швейцарии сыграют с "Лугано". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Лугано" – "Динамо" с яркими фото и виде голов. А вот александрийцы примут бельгийский "Гент" во Львове. Кстати, онлайн поединка "Александрия" – "Гент" также можно будет посмотреть на нашем сайте.
Все поединки игрового дня:
17:50 "Астана" – "Партизан"
Трансляция – "Футбол 2"
19:55 "АЗ Алкмар" – "Манчестер Юнайтед"
19:55 "Александрия" – "Гент"
Трансляция – "Футбол 1"
19:55 "Башакшехир" – "Боруссия М"
19:55 "Бешикташ" – "Вулверхэмптон"
19:55 "Брага" – "Слован Братислава"
19:55 "Вольфсбергер" – "Рома"
19:55 "Сент-Этьен" – "Вольфсбург"
19:55 "Фейеноорд" – "Порту"
19:55 "Ференцварош" – "Лудогорец"
Трансляция – "Футбол 2"
19:55 ЦСКА – "Эспаньол"
19:55 "Янг Бойз" – "Рейнджерс"
22:00 "Арсенал" – "Стандард"
Трансляция – "Футбол 2"
22:00 "Гимарайнш" – "Айнтрахт Ф"
22:00 "Дюделанж" – "Карабах"
22:00 "Краснодар" – "Хетафе"
22:00 "Лацио" – "Ренн"
22:00 "Лугано" – "Динамо Киев"
Трансляция – "Футбол 1"
22:00 "Мальме" – "Копенгаген"
22:00 "Русенборг" – "ПСВ"
22:00 "Севилья" – АПОЭЛ
22:00 "Селтик" – "ЧФР Клуж"
22:00 "Спортинг" – ЛАСК
22:00 "Трабзонспор" – "Базель"
Напомним, накануне прозвучало признание Игоря Суркиса: "Команда не воспринимала футбол Михайличенко".
Смотрите, как в Лиге Европы "Динамо" обыгрывало "Мальме"
Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы
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