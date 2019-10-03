"Манчестер Юнайтед" в Алкмаре и другие поединки Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Лига чемпионов ушла на отдых и передала эстафету Лиге Европы. Сегодня, 3 октября, пройдут поединки второго тура группового этапа. В этом турнире Украину представляют два клуба – "Александрия" и "Динамо".

Киевляне в Швейцарии сыграют с "Лугано". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Лугано" – "Динамо" с яркими фото и виде голов. А вот александрийцы примут бельгийский "Гент" во Львове. Кстати, онлайн поединка "Александрия" – "Гент" также можно будет посмотреть на нашем сайте.

Все поединки игрового дня:

17:50 "Астана" – "Партизан"

Трансляция – "Футбол 2"

19:55 "АЗ Алкмар" – "Манчестер Юнайтед"

19:55 "Александрия" – "Гент"

Трансляция – "Футбол 1"

19:55 "Башакшехир" – "Боруссия М"

19:55 "Бешикташ" – "Вулверхэмптон"

19:55 "Брага" – "Слован Братислава"

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19:55 "Вольфсбергер" – "Рома"

19:55 "Сент-Этьен" – "Вольфсбург"

19:55 "Фейеноорд" – "Порту"

19:55 "Ференцварош" – "Лудогорец"

Трансляция – "Футбол 2"

19:55 ЦСКА – "Эспаньол"

19:55 "Янг Бойз" – "Рейнджерс"

22:00 "Арсенал" – "Стандард"

Трансляция – "Футбол 2"

22:00 "Гимарайнш" – "Айнтрахт Ф"

22:00 "Дюделанж" – "Карабах"

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22:00 "Краснодар" – "Хетафе"

22:00 "Лацио" – "Ренн"

22:00 "Лугано" – "Динамо Киев"

Трансляция – "Футбол 1"

22:00 "Мальме" – "Копенгаген"

22:00 "Русенборг" – "ПСВ"

22:00 "Севилья" – АПОЭЛ

22:00 "Селтик" – "ЧФР Клуж"

22:00 "Спортинг" – ЛАСК

22:00 "Трабзонспор" – "Базель"

Напомним, накануне прозвучало признание Игоря Суркиса: "Команда не воспринимала футбол Михайличенко".

Смотрите, как в Лиге Европы "Динамо" обыгрывало "Мальме"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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