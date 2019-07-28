"МанСити" готов заплатить за игрока 75 млн, чтобы не вести переговоры с его клубом

Англичане намерены приобрести Микеля Оярсабаля в "Реал Сосьедада"

Микель Оярсабаль. Фото: Instagram

Полузащитник "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". По информации источника, "горожане" уже уведомили баскский клуб, что активируют клаусулу 22-летнего хавбека, если их полузащитник Лерой Сане перейдет в "Баварию". Сам футболист уже дал свое согласие на переезд в Манчестер. Чемпион Англии не хочет тратить время на переговоры с "Реал Сосьедадом", поэтому выплатит за испанца сумму отступных в размере 75 млн евро.

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Оярсабаль является воспитанником "Реал Сосьедада". За первую команду из Сан-Себастьяна он выступает с 2016 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл на клубном уровне 41 матча, забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Как мы писали ранее, "МанСити" проиграл в "рвотной" форме, которую презентовал Зинченко. Команда Александра в финале китайского турнира уступила по пенальти бывшему клубу Олега Лужного "Вулверхэмптону". Тогда как в матче за третье место Premier League Asia Trophy Ярмоленко со своим "Вест Хэмом" проиграл "Ньюкаслу" - 0:1.

А на днях, в перерыве между спаррингам, Зинченко рассказал, почему расплакался впервые за три года в "Манчестер Сити". Украинец не сдержал слез после того, как стало известно об уходе из команды защитника Венсана Компани. "Для меня он легенда. Мне повезло. В прошлом сезоне Венсан мне очень помог. Как на поле, так и за его пределами. Я помню, как несколько раз он брал меня после тренировки и работал со мной около 40 минут, пытаясь помочь мне", – поделился Зинченко.

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Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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