"МанСити" и трем лидерам хватит и ничьей: кому что нужно в Лиге чемпионов

Сегодня в первой партии матчей 5-го тура Лиги чемпионов 27 ноября многие клубы досрочно обеспечат себе место в 1/8 финала, некоторые гарантируют себе как минимум перевод в плей-офф Лиги Европы. Официальный сайт УЕФА расписал, кому и что нужно в предпоследнем туре ЛЧ, чтобы досрочно не выпасть из турнирной сетки.

В группе E "Баварии" (10 очков) достаточно ничьей с "Бенфикой" (4), чтобы выйти из группы. Этот же результат вполне устроит и "Аякс" (8), который в таком случае может даже проиграть АЕКу (0). Грекам же выигрывать обязательно – как и "Бенфике".

И "Манчестер Сити" (9) в 1/8 финала из группы F выйдет даже в случае ничьей с "Лионом" (6). Французам для досрочного оформления пропуска нужно выигрывать. Хотя и ничья в случае ничьей в матче "Хоффенхайм" (3) – "Шахтер" (2) тоже даст гарантию "Лиону". По личным встречам у французов преимущество перед немцами. Напомним, что онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" мы проведем для вас на сайте.

От "Шахтера" требуется победа, чтобы получить стратегическое превосходство над "Хоффенхаймом" в борьбе за место в Лиге Европы и сохранить шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов. Но и у немцев такой же расклад. Более того, победа "Хоффенхайма" досрочно оставит горняков на четвертом месте, но нам такого не хочется.

Ничья устраивает и "Рому" (9) в игре с "Реалом" (9) в группе G, а вот ЦСКА (4) нужно обыгрывать "Викторию" (1), чтобы сохранить надежду. В то же время "Реал" уже сегодня в 1/8 финала выведет победа в Риме, но она не устраивает хозяев. У "Виктории" тоже цели понятны – только победа даст надежду на Лигу Европы.

Из группы H "Ювентус" (9) может выйти, сыграв вничью с "Валенсией" (5) на своем поле, но испанцам нужна победа, так что ожидается упорный матч. А вот "Манчестер Юнайтед" (7), не оглядываясь на конкурентов, может пройти в плей-офф, обыграв "Янг Бойз" (1), который сохраняет только теоретические шансы на Лигу Европы.

Ранее мы писали, что европейские букмекеры оценили шансы команд в сегодняшних играх Лиги чемпионов. Победа "Шахтера" в матче с "Хоффенхаймом" оценивается в 21%.