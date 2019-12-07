Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

"МанСити" – "МЮ": где смотреть трансляцию дерби Манчестера

7 декабря, 17:35

Расписание трансляций центрального матча 16-го тура чемпионата Англии

"Манчестер Сити" - фаворит матча против "МЮ"

"Манчестер Сити" - фаворит матча против "МЮ" / Фото: Reuters

Сегодня в Англии состоится дерби Манчестера – битва "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:30 по киевскому времени, а на нашем сайте идет текстовый онлайн с яркими фото со стадиона. К сожалению, в этом поединке не сыграет украинский игрок "горожан" Александр Зинченко. А стоимость всех футболистов в составе двух клубов достигает почти двух миллиардов евро!

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед":

  • Setanta Sport Украина
  • Беларусь 5
  • Digi Sport 1 Венгрия
  • H2 Армения
  • RMC Sport 1 Франция
  • Sport 1 Израиль
  • Sport TV 2 Португалия
  • Варзиш Спорт Таджикистан

Также в субботу болельщики спорта смогут насладиться интересными боксерскими поединками. В Саудовской Аравии состоится реванш Энтони Джошуа – Энди Руис, а также бой Александра Поветкина и Майкла Хантера.

Реклама

В последнем матче в Лиге Европы, который для "красных" уже ничего не значил, второй состав "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде "Астане":

В тренде
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция "Столкновения в дюнах"

"Манчестер Сити" в 5-м туре Лиги чемпионов первым забил гол в матче с "Шахтером", но не смог удержать победный счет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Юнайтед где смотреть Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...