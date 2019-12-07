"МанСити" – "МЮ": где смотреть трансляцию дерби Манчестера

Сегодня в Англии состоится дерби Манчестера – битва "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:30 по киевскому времени, а на нашем сайте идет текстовый онлайн с яркими фото со стадиона. К сожалению, в этом поединке не сыграет украинский игрок "горожан" Александр Зинченко. А стоимость всех футболистов в составе двух клубов достигает почти двух миллиардов евро!
Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед":
- Setanta Sport Украина
- Беларусь 5
- Digi Sport 1 Венгрия
- H2 Армения
- RMC Sport 1 Франция
- Sport 1 Израиль
- Sport TV 2 Португалия
- Варзиш Спорт Таджикистан
Также в субботу болельщики спорта смогут насладиться интересными боксерскими поединками. В Саудовской Аравии состоится реванш Энтони Джошуа – Энди Руис, а также бой Александра Поветкина и Майкла Хантера.
В последнем матче в Лиге Европы, который для "красных" уже ничего не значил, второй состав "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде "Астане":
"Манчестер Сити" в 5-м туре Лиги чемпионов первым забил гол в матче с "Шахтером", но не смог удержать победный счет:
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