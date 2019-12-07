"МанСити" – "МЮ": где смотреть трансляцию дерби Манчестера

"Манчестер Сити" - фаворит матча против "МЮ" / Фото: Reuters

Сегодня в Англии состоится дерби Манчестера – битва "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:30 по киевскому времени, а на нашем сайте идет текстовый онлайн с яркими фото со стадиона. К сожалению, в этом поединке не сыграет украинский игрок "горожан" Александр Зинченко. А стоимость всех футболистов в составе двух клубов достигает почти двух миллиардов евро!

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед":

Setanta Sport Украина

Беларусь 5

Digi Sport 1 Венгрия

H2 Армения

RMC Sport 1 Франция

Sport 1 Израиль

Sport TV 2 Португалия

Варзиш Спорт Таджикистан

Также в субботу болельщики спорта смогут насладиться интересными боксерскими поединками. В Саудовской Аравии состоится реванш Энтони Джошуа – Энди Руис, а также бой Александра Поветкина и Майкла Хантера.

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В последнем матче в Лиге Европы, который для "красных" уже ничего не значил, второй состав "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде "Астане":

"Манчестер Сити" в 5-м туре Лиги чемпионов первым забил гол в матче с "Шахтером", но не смог удержать победный счет:

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