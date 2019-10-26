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"МанСити" разгромил "Астон Виллу", несмотря на удаление бывшего игрока "Шахтера"

26 октября, 16:50

Это уже седьмая в сезоне крупная победа команды Хосепа Гвардиолы. "Горожане" - снова вторые в АПЛ

"МанСити" празднует победу

"МанСити" празднует победу / Фото: Reuters

В матче десятого тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны "Манчестер Сити" дома разгромил середняка турнирной таблицы "Астон Виллу" (3:0), забив все три мяча в ворота соперника во втором тайме. Таким образом "горожанам" не помешало отсутствие Зинченко, который после чистки коленного сустава выбыл на 4-5 недель.Что касается другого экс-игрока "Шахтера" Фернандиньо, то за три минуты до конца основного времени в поединке с "Астон Виллой" он был удален, получив второе за матч предупреждение.

Отметим, что "Манчестер Сити" вернулся на второе место АПЛ, вновь обойдя "Лестер". Команда Гвардиолы добилась 4-й крупной победы в текущем чемпионате Англии и 7-й в сезоне, если учитывать все турниры.

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Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:0
Голы: Стерлинг, 46, де Брюйне, 65, Гюндоган, 70
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди (Анхелиньо, 73) – Де Брюйне (Фоден, 76), Гюндоган, Д.Силва – Б. Силва, Жезус, Стерлинг (Агуэро, 76)
Астон Вилла: Хитон – Гилберт, Энгельс, Мингс, Таргетт – Накамба – Трезеге, Луис, МакГинн, Грилиш (Эль-Гази, 83) – Уэсли (Дэвис, 71)
Предупреждения: Фернандиньо, Гюндоган – Грилиш
На 87-й минуте был удален Фернандиньо (Манчестер Сити) – повторное предупреждение

Напомним, ранее стало известно, что"Манчестер Сити" сможет зарабатывать деньги на боях в клетке. Клуб Александра Зинченко планирует построить крытый стадион для проведения концертов, матчей НБА и боев смешанных единоборств.

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