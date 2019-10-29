Влада Седан показала Зинченко таким, каким мы его еще никогда не видели

Через месяц самый дорогой украинский футболист должен вернуться на поле после операции

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Девушка украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан показала своего возлюбленного таким, каким мы его никогда еще не видели. У себя в Instagram сексапильная журналистка, которая, по слухам, беременна от Зинченко, разместила фото, на котором Александр стоит, опираясь на костыли, при этом его левая нога – перебинтована. Таковы последствия операции, которую Зинченко перенес в Барселоне.

Напомним, на днях самому дорогому украинскому футболисту, которого Transfermarkt оценивает в 30 миллионов долларов, почистили колено в Каталонии. "Александр что-то почувствовал в кости. Он перенес операцию, чтобы очистить сустав. Ему придется пропустить 4-5 недель", – назвал сроки возвращения Зинченко в строй тренер "МанСити" Гвардиола.

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При этом сам Александр Зинченко не унывает. "Восстановление идет полным ходом. Скоро вернусь на поле", – говорит лидер сборной Украины.

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Отметим, что на днях Зинченко взорвал соцсети бурным празднованием победы над Португалией, которая досрочно вывела сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Правда, эксперт Виктор Лионенко отчитал футболиста за эмоции, заявив: "Знаете, что сказал бы Валерий Васильевич Лобановский? Раз у тебя столько сил осталось после такой тяжелейшей игры – поехали на тренировку".

Ну а вскоре после обыгрыша Португалии Зинченко предложил руку и сердце Владе Седан, получив в ответ "самое главное "да" в своей жизни".

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