Марадону изолировали от команды: у него подозревают коронавирус

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", может быть заражен коронавирусом. Как сообщил глава медицинского штаба аргентинской команды Флавио Тунесси, в настоящее время специалист изолирован от игроков.

"Принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как входит в группу риска", – цитирует Тунесси Foot Mercato со ссылкой на Radio Provincia.

Интересно, что накануне Диего Марадона поддержал жителей Италии в связи с эпидемией коронавируса. Аргентинец тепло относится к стране, так как ранее выступал здесь в составе "Наполи".

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Кстати, два игрока итальянского ТОП-клуба заразились коронавирусом. В клубе чемпионата Италии "Фиорентине" зафиксированы еще три случая заражения новым коронавирусом COVID-19. "Фиорентина" объявила, что еще два футболиста клуба заболели коронавирусом. Вся команда изолирована.

Также мы писали, что УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса.

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