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Марадону поймали за употреблением таинственного препарата во время матча

19 февраля, 09:21

Наставник "Химнасии и Эсгрима" принял неизвестное вещество, укрываясь от камер

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: AFP

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона вновь попал в неоднозначную ситуацию. В матче его команды "Химнасия и Эсгрима" против Росарио Сентраль Диего принесли какое-то непонятное вещество, которое активно пытались спрятать от лишних глаз. Момент вызвал еще больше подозрений, поскольку помощники Марадоны моментально закрыли наставника от камер, притворяясь, что они заняты важными делами.

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К слову, аргентинские болельщики уверены, что это были наркотические средства, хотя Марадона уверял, что больше не употребляет.

Кстати, президент предложил Марадоне возглавить сборную: прозвучал ответ Диего. Легендарный аргентинец ответил отказом – Марадона не готов сейчас покинуть свой клуб.

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Ранее Марадона заявил, что это благодаря емуМесси научился бить штрафные. "Я сказал, что нужно бить в центр мяча. На что Лионель ответил, что при таком ударе у него мяч летит в сторону. Я ему просто сказал, что у него все получится. Теперь он не промахивается", – рассказал Диего.

Смотрите, как Месси следует советам Марадоны

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Источник: Сегодня|Спорт

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