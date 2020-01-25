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Президент предложил Марадоне возглавить сборную: прозвучал ответ Диего

25 января, 12:28

Легендарный аргентинец ответил отказом - Марадона не готов сейчас покинуть свой клуб

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Getty Images

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Главный тренер аргентинской "Химнасии" легендарный Диего Марадона, недавно поздравивший Артема Милевского с белорусским чемпионством, признался, что отказался возглавить сборную Венесуэлы.

Диего Марадона на троне

Диего Марадона на троне / Фото: Getty Images

"Мне предложил возглавить сборную Венесуэлы сам Николас Мадруро – президент страны. Но я ему отказал. Почему? Я хочу остаться в "Химнасии", ведь пообещал всем, что буду и дальше тут тренировать", – сказал Марадона в интервью Clarin

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Отметим, что Диего Марадона встал у руля аргентинской "Химнасии" в 2019 году. На данный момент его команда занимает 20-е место в чемпионате Аргентины среди 24 клубов.

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: AFP

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Ранее Марадона заявил, что это благодаря емуМесси научился бить штрафные. "Я сказал, что нужно бить в центр мяча. На что Лионель ответил, что при таком ударе у него мяч летит в сторону. Я ему просто сказал, что у него все получится. Теперь он не промахивается", – рассказал Диего.

Смотрите, как Месси следует советам Марадоны

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чемпионат Аргентины Диего Марадона сборная Венесуэлы

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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