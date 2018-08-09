В Одессе перед матчем Лиги Европы красят траву на стадионе в зеленый цвет

Сегодня там сыграют "Мариуполь" и "Бордо"

Перед первым матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и французским "Бордо" работники стадиона "Черноморец" в Одессе приводят в порядок состояние газона. Правда, они не придумали ничего лучшего, как покрасить его в зеленый цвет, сообщает football.ua.

Сообщается, что из-за сильной жары трава на арене выгорела, поэтому имеет непрезентабельный вид. К тому же недавно на стадионе прошел концерт украинского певца Олега Винника. По этой причине даже был перенесен домашний матч "Черноморца" в чемпионате Украины.

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) 8 Авг 2018 в 2:09 PDT

С начала сезона стадион "Черноморец" принял уже три матча – поединок за Суперкубок Украины, стартовый матч "Черноморца" в Премьер-лиге и ответную встречу второго отборочного раунда Лиги Европы "Мариуполь" – "Юргорден".

Добавим, что матч "Мариуполь" – "Бордо" в Лиге Европы обслужит лучший арбитр Хорватии Иван Бебек. В активе Ивана матчи группового этапа Лиги чемпионов (в том числе "Бордо" – ЧФР в сезоне 2008/09) и матчи квалификации к чемпионатам Европы и мира.

Напомним, что ранее стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы. Но для этого украинским командам сначала нужно преодолеть третий раунд.