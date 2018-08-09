В Одессе перед матчем Лиги Европы красят траву на стадионе в зеленый цвет

Сегодня, 11:47

Сегодня там сыграют "Мариуполь" и "Бордо"

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Перед первым матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и французским "Бордо" работники стадиона "Черноморец" в Одессе приводят в порядок состояние газона. Правда, они не придумали ничего лучшего, как покрасить его в зеленый цвет, сообщает football.ua.

Сообщается, что из-за сильной жары трава на арене выгорела, поэтому имеет непрезентабельный вид. К тому же недавно на стадионе прошел концерт украинского певца Олега Винника. По этой причине даже был перенесен домашний матч "Черноморца" в чемпионате Украины.

С начала сезона стадион "Черноморец" принял уже три матча – поединок за Суперкубок Украины, стартовый матч "Черноморца" в Премьер-лиге и ответную встречу второго отборочного раунда Лиги Европы "Мариуполь" – "Юргорден".

Добавим, что матч "Мариуполь" – "Бордо" в Лиге Европы обслужит лучший арбитр Хорватии Иван БебекВ активе Ивана матчи группового этапа Лиги чемпионов (в том числе "Бордо" – ЧФР в сезоне 2008/09) и матчи квалификации к чемпионатам Европы и мира.

Напомним, что ранее стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы. Но для этого украинским командам сначала нужно преодолеть третий раунд.
футбол, Лига Европы, ФК Мариуполь, Бордо, стадион Черноморец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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