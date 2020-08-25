Маркевич присвоил матчу "Шахтер" – "Динамо" необычный статус

Для знаменитого специалиста поединок за Суперкубок - всего лишь "товарищеская игра с усиленной ответственностью"

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич присвоил довольно скромный статус матчу за Суперкубок Украины, в котором 25 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве встречаются "Шахтер" и "Динамо". Для Маркевича игра за первый трофей нового сезона будет сродни товарищеской. Напомним, начало встречи – в 21:00. Смотреть "Шахтер" – "Динамо" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и на сервисе OLL.TV.

"Мы увидим абсолютно выставочный матч – товарищескую игру с усиленной ответственностью. Ничего особенного и чрезвычайного от этой игры не жду. Болельщикам это интересно, все же, это первый матч Луческу с "Динамо" против "Шахтера", но для меня это – товарищеский матч. Киевлянам нужно проходить в групповой этап Лиги чемпионов, "Шахтеру" – хорошо сыграть в своей группе. Это главное. А победа в Суперкубке роли не играет", – цитирует Мирона Маркевича 1927.kiev.ua

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Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

На вопрос, можно ли будет оценить состояние "Динамо" по игре на фоне "Шахтера", как полуфиналиста Лиги Европы, Маркевич ответил: "Нет, абсолютно. Не думаю, что этот матч будет настолько принципиальным. Принципиальные матчи, где обе команды будут выкладываться на полную, будут дальше, в чемпионате Украины. Удивило ли чем-то меня "Динамо" в матче против "Олимпика"? "Динамо" удивит меня, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Как они сыграли с "Олимпиком", это уже такое"

"Хорошо, что "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы и поднял наш рейтинг. Надо всем двигаться вперед. Желаю "Динамо", "Шахтеру" и остальным нашим клубам удачно выступить в еврокубках", – добавил Маркевич

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Напомним, перед игрой за Суперкубок Украины "Динамо" в чемпионате страны обыграло "Олимпик" 4:1, а "Шахтер" одолел "Колос" 3:1.

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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