Марлос сравнил тренерский талант Фонсеки и Шевченко

Сегодня, 12:17

Натурализованному бразильцу удобно играть в сборной Украины на любой позиции

Марлос. Фото ФФУ
Марлос. Фото ФФУ

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос подвел итоги победы над Чехией (2:1) поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против Словакии. Напомним, этот поединок состоится сегодня, 9 сентября на "Арене Львов" во Львове. Онлайн Украина – Словакия уже доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

- Марлос, все специалисты считают, что поединок против Чехии стал лучшей твоей игрой в составе сборной Украины. Ты с этим согласен?

- Я считаю, что с каждым матчем все больше понимаю требования тренеров и нахожу общий язык с партнерами, хотя это было несложно с самого начала. Мне было легко адаптироваться в сборной, поэтому и удалось сыграть так, как я обычно играю в "Шахтере".

- В интересах команды тебе снова пришлось действовать не на своей позиции. Тебя это не смущает?

- Ничуть. С этим нет никаких проблем. Мне нравится играть на любом месте, где можно конструировать игру. Возможно, я немного отдаляюсь от голевых моментов, но я рад за партнеров, у которых появляются возможности забивать.

- Требования Паулу Фонсеки в "Шахтере" и Андрея Шевченко в сборной сильно отличаются?

- Нет, это два очень похожих тренера. У Фонсеки такая тактика, которую я никогда раньше не видел ни у одного специалиста, а стиль игры Шевченко напоминает такой футбол. У наставника сборной есть особое футбольное чутье, он делает отличную работу. Мне комфортно находиться в его команде. Раньше он был моим кумиром, как футболист, а теперь у него большие успехи в качестве тренера.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.

Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.
футбол, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Марлос, Паулу Фонсека

Вы сейчас просматриваете новость "Марлос сравнил тренерский талант Фонсеки и Шевченко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

zbirna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото ФФУ

Онлайн матча Украина - Словакия в Лиге Наций

Сегодня, 12:04

Текстовая трансляция поединка второго тура Лиги Наций на "Арене Львов"

Футбол

Фото ФФУ

Шевченко внес в заявку сборной Украины на матч против Словакии еще одного дебютанта

Сегодня, 09:56

Василий Кравец заменил в команде травмировавшегося Евгения Хачериди
Загрузка...

Футбол

Андрей Ярмоленко. Фото AFP

Ярмоленко: "Если обыграем Словакию, то значительно повысим шансы на итоговое первое место в группе"

Вчера, 17:16

Украинцы хотят быстрее забыть игру против Чехии, чтобы с должным настроем подойти к матчу против словаков

Футбол

Андрей Шевченко. Фото AFP

Шевченко рассказал, какое преимущество над Украиной имеет Словакия

Вчера, 16:32

Команды встретятся 9 сентября в рамках второго тура Лиги Наций

Футбол

Новички сборной Украины спели на посвящении в команду российские хиты 90-х

Вчера, 10:26

Олег Данченко, Василий Кравец, Роман Яремчук, Андрей Цуриков и Евгений Макаренко стали полноценными игроками сборной

Футбол

Фото ФФУ

Сборная Украины прибыла во Львов, где проведет второй матч Лиги Наций

7 Сентября, 19:00

Сегодня игроки провели восстановительные процедуры после победы над Чехией
Загрузка...