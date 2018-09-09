Марлос сравнил тренерский талант Фонсеки и Шевченко

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос подвел итоги победы над Чехией (2:1) поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против Словакии. Напомним, этот поединок состоится сегодня, 9 сентября на "Арене Львов" во Львове. Онлайн Украина – Словакия уже доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

- Марлос, все специалисты считают, что поединок против Чехии стал лучшей твоей игрой в составе сборной Украины. Ты с этим согласен?

- Я считаю, что с каждым матчем все больше понимаю требования тренеров и нахожу общий язык с партнерами, хотя это было несложно с самого начала. Мне было легко адаптироваться в сборной, поэтому и удалось сыграть так, как я обычно играю в "Шахтере".

- В интересах команды тебе снова пришлось действовать не на своей позиции. Тебя это не смущает?

- Ничуть. С этим нет никаких проблем. Мне нравится играть на любом месте, где можно конструировать игру. Возможно, я немного отдаляюсь от голевых моментов, но я рад за партнеров, у которых появляются возможности забивать.

- Требования Паулу Фонсеки в "Шахтере" и Андрея Шевченко в сборной сильно отличаются?

- Нет, это два очень похожих тренера. У Фонсеки такая тактика, которую я никогда раньше не видел ни у одного специалиста, а стиль игры Шевченко напоминает такой футбол. У наставника сборной есть особое футбольное чутье, он делает отличную работу. Мне комфортно находиться в его команде. Раньше он был моим кумиром, как футболист, а теперь у него большие успехи в качестве тренера.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.