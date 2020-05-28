Мать Неймара возобновила роман с бисексуальным 23-летним любовником

Женщину не смущает, что ее парень ранее встречался с другими мужчинами

Мать нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвес возобновила отношения с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом, который на шесть лет младше футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Об отношениях Надин и Тьяго впервые стало известно в середине апреля. Тем не менее несколько недель спустя Гонсалвес по собственной инициативе разорвала их, узнав о бисексуальности киберспортсмена.

СМИ разузнали, что ранее Рамос встречался со многими мужчинами, в том числе и с поваром бразильского футболиста. Также писалось, что у него были отношения с бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.

Интересно, что между Неймаром и Тьяго Рамосом сложились теплые отношения, он приглашал парня на празднование своего дня рождения, а когда он начал встречаться с его мамой, форвард в соцсетях пожелал им счастья.

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Ранее мы писали, что Неймар разбил яйцо о голову своего сына: жесточайший троллинг от бразильца. Судя по всему, восьмилетний наследник знаменитого футболиста еще долго не сможет простить своего отца.

Видео: Instagram

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