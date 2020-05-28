Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Мать Неймара возобновила роман с бисексуальным 23-летним любовником

28 мая, 20:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Женщину не смущает, что ее парень ранее встречался с другими мужчинами

Мать нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвес возобновила отношения с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом, который на шесть лет младше футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Об отношениях Надин и Тьяго впервые стало известно в середине апреля. Тем не менее несколько недель спустя Гонсалвес по собственной инициативе разорвала их, узнав о бисексуальности киберспортсмена.

СМИ разузнали, что ранее Рамос встречался со многими мужчинами, в том числе и с поваром бразильского футболиста. Также писалось, что у него были отношения с бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.

Интересно, что между Неймаром и Тьяго Рамосом сложились теплые отношения, он приглашал парня на празднование своего дня рождения, а когда он начал встречаться с его мамой, форвард в соцсетях пожелал им счастья.

INSTAGRAM

Реклама

Ранее мы писали, что Неймар разбил яйцо о голову своего сына: жесточайший троллинг от бразильца. Судя по всему, восьмилетний наследник знаменитого футболиста еще долго не сможет простить своего отца.

Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

роман Неймар отчим

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Что творит! 17-летний вратарь
Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляжеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...