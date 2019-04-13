Матч чемпионата Франции остановили из-за расизма

Поединок продолжился только после беседы футболистов "Дижона" со своими болельщиками

Фото: AFP

Матч 32-го тура чемпионата Франции между "Дижоном" и "Амьеном" был приостановлен из-за оскорблений на расовой почве в адрес одного из игроков гостей. На 78-й минуте встречи капитан "Амьена" Принс-Дезир Гуано пожаловался рефери на оскорбления с трибун на почве расовой принадлежности. Матч в итоге был остановлен на семь минут, а часть футболистов уже успела покинуть поле.

Матч был возобновлен только после беседы футболистов "Дижона" со своими болельщиками. По некоторой информации, зачинщик расистских выкриков позже был установлен и задержан.

Встреча завершилась со счетом 0:0. "Дижон" с 25 очками располагается на 18-м месте в турнирной таблице, "Амьен" с 32 очками – 15-й.

Ране мы писали, что футболист сборной Англии решил завершить карьеру из-за расизма. В адрес футболиста прозвучали расистские кричалки во время поединка отбора на Евро-2020 между сборными Черногории и Англии.

Ранее мы писали, что босс УЕФА грозит исключением из еврокубков за расизм. Александец Чеферин готовит ужесточение санкций: "Обезьяньи уханья – это безумие", говорит президент европейского футбола.

На днях в расизме Украину обвинил лучший футболист Африки Яя Туре: "Все белые люди отсели от моего отца подальше. Он меня тогда спросил: "Что случилось? Я что, плохо пахну?".

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