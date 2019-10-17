Матч чемпионата Испании может пройти на территории США

"Вильярреал" и "Атлетико" готовы сыграть в Майами

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид" / Фото: Twitter

Встреча 16-го тура чемпионата Испании между "Вильярреалом" и "Атлетико" может состояться на территории США. Отмечается, что руководство Ла Лиги провело успешные переговоры с обоими клубами, а также принимающей стороной. Ранее мы рассказывали, что в Испании задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков "Реала" и "Атлетико".

В том случае, если данная информация верна, встреча команд восьмого декабря станет первой в истории чемпионата Испании за пределами страны.

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Местом проведения матча называется стадион Hard Rock Stadium в "Майами", способный вместить до 80 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба по американскому футболу "Майами Долфинс".

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Кстати, "Барселона" должна другим клубам почти 300 миллионов за трансферы игроков. "Барселона" должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. Наибольшую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за нападающего Филиппе Коутиньо – 94,6 миллиона.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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