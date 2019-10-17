Матч чемпионата Испании может пройти на территории США

Встреча 16-го тура чемпионата Испании между "Вильярреалом" и "Атлетико" может состояться на территории США. Отмечается, что руководство Ла Лиги провело успешные переговоры с обоими клубами, а также принимающей стороной. Ранее мы рассказывали, что в Испании задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков "Реала" и "Атлетико".
В том случае, если данная информация верна, встреча команд восьмого декабря станет первой в истории чемпионата Испании за пределами страны.
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Местом проведения матча называется стадион Hard Rock Stadium в "Майами", способный вместить до 80 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба по американскому футболу "Майами Долфинс".
Кстати, "Барселона" должна другим клубам почти 300 миллионов за трансферы игроков. "Барселона" должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. Наибольшую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за нападающего Филиппе Коутиньо – 94,6 миллиона.
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