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Баррикады, "молотовы" и испанский "Беркут": яркие фото и видео "майдана" в Барселоне

17 октября, 08:21

Люди вышли на улицы после приговора лидерам сепаратистов Каталонии

В Барселоне во время протестов и столкновений с полицией митингующие подожгли на улицах города автомобили и мусор, сообщает Bloomberg TicToc в Twitter.

Пожары активисты устроили на улицах неподалеку от правительственных зданий. Как сообщает испанский канал RTVE, всего на улицах города собрались не менее 22 тысяч манифестантов.

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Они сожгли не менее десятка автомобилей, но наиболее радикально настроенные протестующие забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Кроме того, массовые потасовки с полицией произошли и в городе Жирона – там протестующие построили баррикады и подожгли их. В ответ полицейские открыли по демонстрантам стрельбу резиновыми пулями.

Напомним, минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Тогда были задержаны более 200 человек.

Видео: Reuters

Отметим, что очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Также мы сообщали, что МВД Испании до конца недели направит в Каталонию 200 спецназовцев в качестве подкрепления 2 тыс. служащим полиции и национальной гвардии.

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Испания протесты полиция Барселона столкновения

Источник: Сегодня

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