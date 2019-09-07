Матч Франция – Албания едва не сорвался: вместо албанского гимна включили гимн Андорры

Театр абсурда продолжился, когда извинения за этот прокол принесли не Албании, а Армении

Сборная Албании / Фото: Twitter

Матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Франция – Албания в пригороде Парижа Сен-Дени начался с пятиминутной задержкой из-за казуса с гимном гостей. Сотрудники стадиона "Стад де Франс" вместо гимна Албании включили гимн Андорры. Игроки албанской во время звучания мелодии начали в недоумении переглядываться, а болельщики гостевой команды – жестикулировать средними пальцами.

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Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч против чемпионов мира, пока на арене, наконец, не прозвучал правильный, албанский, гимн. При этом ситуация дошла до абсурда, ведь диктор стадиона хоть и принес извинения за произошедшее, но адресовал их не Албании, а Армении. Как бы то ни было, а матч в итоге состоялся.

Как мы писали ранее, соперник сборной Украины перепутал украинский флаг на афише к матчу. Соперник сборной Украины по товарищескому матчу команда Нигерии огласила состав на поединок, который пройдет на "Днепр Арене" 10 сентября. Заявочный лист сопроводили флагами двух стран, да вот только нигерийцы ошиблись с украинским, перевернув сине-желтый стяг верх ногами.

Также сообщалось, что УЕФА при помощи бицепса отреагировал на лидерство сборной Украины в отборе Евро-2020. Twitter Европейского футбольного союза посмеялся над соперниками украинцев по группе, назвав отрыв команды Шевченко от них неприличным.

Смотрите, как Украины громила Литву в отборе на Евро-2020

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